Yeni Yüzüklerin Efendisi Filminde Büyük Hayal Kırıklığı

Warner Bros. ve New Line Cinema, Yüzüklerin Efendisi evrenine yeni bir halka ekleyecek olan The Hunt for Gollum filminin vizyon tarihini resmen duyurdu.

Gollum karakterine hayat veren Andy Serkis, bu kez kameranın her iki tarafında da yer alacak. Hem başrol hem de yönetmen koltuğunda yer alacak Serkis, daha önce Venom: Let There Be Carnage ve Mowgli filmlerini yönetmişti. Tabii onun Gollum performansı da Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde hafızalara kazınmıştı.

Yapımcılar arasında yine tanıdık isimler var. Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens ve Zane Weiner. Senaryo ise Walsh, Boyens, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou'nun ortak kaleminden çıkıyor. Yaratıcı ekipte Orta Dünya'ya yabancı kimse yok, herkes bilindik kadrodan.

Gandalf Geri Dönecek Mi?

Peter Jackson, daha önce bu filmle birlikte önceki üçlemelerde anlatılamayan detayları gün yüzüne çıkarmak istediklerini belirtmişti. Gollum'un geçmişine daha derinlemesine bir bakış sunulacak. Henüz kimlerle karşılaşacağı belli değil ama Tolkien'in orijinal metinlerinden ilham alınması kaçınılmaz bir ihtimal gibi.

Üstelik Gandalf da geri dönen karakterler arasında olabilir. Eğer her şey planlandığı gibi giders de karakteri canlandıran ikonik isim Ian McKellen yine aynı rolde dönebilir. Bununla ilgili kesin bir açıklama henüz yok. Yapımcı Boyens, 2024'te verdiği bir röportajda Gandalf'ın iki filmde yer alabileceğini söylemişti.

The Hunt for Gollum 2027'ye Ertelendi

Film için önce tarih 2026'yı göstermişti ama şimdi filmin hayranları ve meraklıları bir sene daha beklemek durumunda kalacak. The Hunt for Gollum filmi, 17 Aralık 2027'ye ertelendi.