Yenilenen Toyota Corolla'dan İlk Görüntüler Geldi: İlk Bakışta Tanımayabilirsiniz!

Mevcut Toyota Corolla'nın piyasaya sürülmesinin üzerinden tam altı yıl geçti. Türkiye'de üretilen yerli otomobiller arasında yer alan model, 2025 yılında bazı pazarlarda hafif bir makyaj alsa da artık yaşını gittikçe hissettirmeye başladı. Bu durumu Toyota da anlamış olacak ki popüler otomobili için Çin'de yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Toyota Corolla Allion ismini taşıyan yeni model, mevcut Corolla platformunun yeniden makyajlanan bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Otomobilin sızdırılan görselleri bazı beklenmedik tasarım değişikliklerini de işaret ediyor. Detaylar haberde!

Yeni Toyota Corolla, Prius Modelinden İlham Alıyor

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayınlanan onay belgeleri ile birlikte yenilenen aracın bazı görüntüleri ortaya çıktı. Otomobile ait ilk görüntüleri incelediğimizde, ön bölümde önemli değişiklikler yapıldığını görüyoruz.

Görüntüler, Corolla Allion'un markanın son dönemde popülerleşen Prius ve RAV4 modellerine benzeyen bir ön bölüme sahip olacağını gösteriyor. Bu bölümde farlar bölünmüş bir tasarım çizgisini benimserken, üst kısımda C şeklinde bir çerçeve ve ortasında ise sürekli bir LED şerit bulunuyor.

Bunların yanı sıra ön bölümdeki değişikliklerden biri de uzun ve kısa farların tamponun dış kenarlarına yerleştirilmesi. Yeni siyah detaylarla çevrelenen bu farlarla birlikte alt kısımda yatay hizalı ve koyu renkli bir ızgaranın öne çıktığını söyleyebiliriz. Son olarak modelin selefine kıyasla daha belirgin bir ön rüzgarlığa ev sahipliği yaptığını de ekleyelim.

Aracın yan tarafında ise değişiklikler oldukça sınırlı. Öyle ki otomobil sadece yenilenmiş jant tasarımlarıyla selefinden ayrılıyor. Arka kısımda ise stop lambaları yeni bir iç düzeneğe kavuşurken aydınlatmalı bir şeritle birbirine bağlanıyor. Öte yandan tampon tasarımı ise neredeyse aynı kalmış.

Benzer Motor Seçenekleri ile Geliyor

Otomobilin dış mekan tasarımının yanı sıra bazı performans bilgileri de sızdırıldı. Buna göre yeni Toyota Corolla Allion Çin pazarında mevcut Corolla modelleri ile benzer motor seçeneklerine sahip olacak. Araç, 98 beygir güç üreten 1.8 litrelik tam hibrit ve 171 beygir güç sunan 2.0 litrelik atmosferik benzinli olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor.

Öte yandan otomobilin iç mekan tasarımı ve Çin pazarı dışındaki bölgelerde tüketicilerle buluşup buluşmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Yeni modelin resmileşmesi ile birlikte bu tür soruların da yanıt bulmasını umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!