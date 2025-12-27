Herkes Bu Arabanın Peşinde! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Klasik Datsun 240Z, yeni nesil teknolojilerle yenilendi. MZR Roadsports, temiz 1973 kasasını alıp aracı günümüz standartlarında bir otomobile dönüştürdü. Bunun sonucunda ise dışarında bakıldığında klasik bir arabadan neredeyse hiçbir farkı yokmuş gibi görünen yeni bir performans canavarı ortaya çıktı.

Yeni Datsun 240Z Nasıl Tasarlandı?

Kaliofrniya'dan getirilen 1973 modelle başlayan yenileme süreci kapsamında Datsun 240Z'nin en küçük vidasına kadar sökülüp sadece iskeleti bırakıldı. Modern tekniklerle yeniden güçlendirilen otomobile yeşil renkle nostaljik bir hava verildi. Dış tasarımda sadeliği bozmamaya dikkat eden ekip, aracın kendine has stilini korumayı başardı.

Direksiyon, aracın orijinal yapısına sadık kalınarak sol tarafından sağ tarafa taşındı. Üstelik bu işlem rastgele parçalarla değil, orijinal Nissan yedek parçaları ile gerçekleştirildi. Yapılan yenileme ile birlikte araç fabrikadan sanki yeni çıkmış gibi doğal bir görünüme kavuştu. Ayrıca modern bir hidrolik direksiyon sisteminin eklenmesi ile klasik otomobillerde görülen park etme zorlukları da ortadan kaldırıldı.

Aracın iç kısmı, sizi 70'lerin atmosferi ile karşılıyor fakat o dönemdeki otomobillerden küçük bir farkı bulunuyor. Bu otomobilin konfor düzeyi bugünün standartlarına uyarlandı. Orijinal gösterge ve klasik saatler hâlâ yerini korurken yüksek kaliteli siyah deri ve kadife koltuklar tercih edildi. Yeni ses yalıtımı ise dışarıda olup bitenlerin dikkatini dağıtmasını önleyip sürüşe odaklanmanızı sağlıyor.

Araçta modern bir ses sistemi mevcut fakat genel görünümü bozmaması için radyo gibi tasarlandı. Otomobilin kaputunun altındaki orijinal 2,4 litrelik motor ise yerini daha yüksek çekiş gücü sunan 2,8 litrelik sıralı altı silindirli motora bıraktı. Yenilenen süspansiyon sistemi sayesindeyse daha iyi bir yol tutuşu elde edilebilir hâle geldi.

Yenilenen Datsun 240Z'nin Fiyatı Ne Kadar?

Yenilenmiş Datsun 240Z için 79.950 sterlin (4 milyon 630 bin 545 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu araba, yenileme işleminden sonra yaklaşık 8 bin 850 kilometre yol katetti. Aracın sadece yeni nesil bir konfor sağlamakla sınırlı kalmayıp klasik araba deneyimi elde etmenize de olanak tanıması nedeniyle oldukça değerli olduğu söylenebilir.