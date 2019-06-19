Yerli 5G Altyapısı İlk Kez Kullanıldı: Artık Gerisini Amerika Düşünsün

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, HAVELSAN Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akyol ve Yüksel Aksöz ile Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın gibi isimlerin katılımıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Dünyanın teknoloji gündeminde ilk sıralarda bulunan 5G altyapısı hakkında olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

2020 yılında tamamlanması planlanan 5G çalışmaları sonucunda; CRAN, yeni radyo, çekirdek şebeke, siber güvenlik, radyolinkler, OSS, anahtarlama ekipmanları, NFV, yazılım, sistem test ve entegrasyon gibi konularda gelişme sağlanıyor.

Yerli 5G altyapısı ilk kez 17 Haziran'da kullanıldı

HTK bünyesinde bulunan HAVELSAN, i2i, TTG ve Pavotek firmalarının geliştirdiği 5G çekirdek şebeke sayesinde, ilk defa sesli görüşme gerçekleştirildi. Üstelik yapılan bu sesli görüşme; alt düzeyde olmayıp tamamen 5G standartlarında tamamlandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un da aralarında olduğu katılımcılara, 5G kullanılarak nasıl videolu veri akışı sağlanabileceği de gösterilmiş oldu. Yerli 5G altyapısı, eğer bu kalite ile tüm Türkiye geneline yayılabilirse, muhtemelen büyük problemler yaşanmayacaktır.

Türkiye'de kullanılacak olan 5G altyapısı, uçtan uca entegre olabilen bir yapıya sahip. Özellikle de bütün sistemler arasında bağlantı kurulmasını sağlayan 5G çekirdek şebekesi, iş dünyasının da gözdesi olacak. Peki sizce de Türkiye, 5G altyapısı benimseyebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.