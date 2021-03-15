Yerli Aşı Çıkış Tarihi Hakkında Yeni Açıklama

Yerli aşı çıkış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank merak edilen soruya yanıt verdi.

Yerli Aşı Çıkış Tarihi Duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada yerli aşı ile ilgili şunları söyledi:

"Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak. 3 aşı adayımız TİTCK’a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek bu salgınla mücadelede çok önemli bir başarı olacağını biliyoruz. Diğer ülkelerle de bunu paylaşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Yerli Aşıda Son Durum

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Ünviersitesi'nin birlikte yürüttüğü yerli aşı çalışmasında kritik bir aşamaya geçildiği aktarılıyor. Yerli aşının hayvan deneylerinin tamamlandığı ve sonuçların başarılı olduğu açıklandı. Hayvanlarda aşı sonrası antikor oluştuğu paylaşıldı.

Türkiye genelinde koronavirüse karşı toplamda 17 aşı çalışması yürütülmekte. Şu anda Faz 2 çalışmasını sadece Erciyes Üniversitesi yapıyor. Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde Faz 1 çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Fahrettin Koca yerli aşı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda "Nisan'da faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" cümlelerine yer vermişti.

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.