Türkiye'nin Yeni Yerli Elektrikli Otomobil Markası Tanıtıldı! Karea Teknik Özellikleri

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markaları arasına bir yenisi daha eklendi. Karel Kalıp tarafından seri üretime geçtiği geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni KAREA markası bugün gerçekleştirilen lansmanın ardından tüketicilere sunuldu. Peki yeni KAREA teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Karea Teknik Özellikleri!

Elektrik Motoru: 12 kW eMotor

12 kW eMotor Batarya Kapasitesi: 9,98 kWh

9,98 kWh Maksimum Hız: 90 km/s

90 km/s Menzil: 135 km

135 km Şarj Gücü : 3,3 kW AC

3,3 kW AC Toplam Ağırlık: 540 kg

540 kg Jant Ölçüsü: 13 inç

13 inç Yerlilik Oranı: Yüzde 32

Türkiye’de elektrikli mobilite alanında yeni bir oyuncu daha sahneye çıktı. Yerli girişim tarafından geliştirilen KAREA, kompakt yapısı ve şehir içi kullanım odaklı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Düşük ağırlığı sınırlı fakat pratik menzil değeri ve uygun fiyat hedefiyle geliştirilen model özellikle kısa mesafeli günlük kullanım için alternatif bir elektrikli araç olarak konumlandırılıyor.

Tanıtılan teknik verilere göre KAREA, 12 kW gücünde elektrik motoruna sahip. Bu motor aracın şehir içi kullanım için yeterli performans sunmasını hedefliyor. Modelin maksimum hızı 90 km/s olarak açıklanmış durumda. Bu değer aracın özellikle şehir içi ulaşım ve kısa mesafeli yolculuklar için tasarlandığını gösteriyor. Enerji tarafında ise araçta 9,98 kWh kapasiteli bir batarya paketi bulunuyor. Bu batarya ile modelin 135 kilometreye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor.

Şarj tarafında ise 3,3 kW AC şarj desteği sunuluyor. Bu da aracın standart AC şarj istasyonlarında veya uygun altyapıya sahip ev prizlerinde şarj edilebileceği anlamına geliyor. Boyut ve ağırlık tarafında ise KAREA oldukça kompakt bir yapı sunuyor. Araç 540 kilogram toplam ağırlığa sahip. Bu düşük ağırlık hem enerji verimliliğini artırmayı hem de şehir içi kullanımda pratikliği sağlamayı amaçlıyor. Model ayrıca 13 inç jant ölçüsü ile geliyor.

KAREA Satış Fiyatı Ne Kadar?

KAREA’nın yüzde 32 yerlilik oranına sahip olduğu belirtiliyor. Bu da aracın bazı kritik bileşenlerinin Türkiye’de üretildiğini gösteriyor. Fiyat tarafında ise modelin 699 bin TL seviyesinden satışa sunulacağı açıklandı. Elektrikli mobilitenin giderek büyüdüğü Türkiye pazarında KAREA’nın özellikle şehir içi ulaşım çözümlerine odaklanan kullanıcılar için yeni bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli mikromobilite alanındaki gelişmeler Çin sınırlarını aşıp Türkiye'ye de gelmiş durumda. Bu kapsamda ithal ürünler pazara sunulurken otomobil sıfatıyla anılabilecek yerli modeller de pazardaki yerlerini almaya başladı. Togg'un pek çok gövde parçasının kalıplarını üreten Karel yeni markası KAREA ile Türkiye'de de mikromobilite dönüşümünü başlatacak olan firmalar arasında yerini alacaktır. Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun bu denli arttığı ülkemizde mikro araçlar büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.