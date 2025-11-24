Yerli Mühendislik: Elektrikli Kamyon Ford F-Line E Tanıtıldı!
Elektriklenme adımları ağır vasıtalar tarafında da atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ford F-Line E tanıtıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Ford Otosan elektrikli kamyon modeli F-Line E'yi Solutrans 2025’te Avrupa sahnesine çıkardı.
Elektrikli ağır ticari araç dönüşümü hız kesmeden devam ederken, Türkiye’nin ağır ticari üretim devi Ford Otosan, uzun süredir merakla beklenen elektrikli kamyon modeli F-LINE E ile Solutrans 2025’te Avrupa sahnesine güçlü bir giriş yaptı. İşte yeni elektrikli kamyon Ford F-Line E teknik özellikleri ve detayları...
Ford Otosan’ın Elektrikli Ağır Ticari Hamlesi: F-LINE E Tanıtıldı!
Solutrans fuarında sergilenen F-Line E, bu kez 6×2 aks düzenine sahip ağır sınıf versiyonuyla ziyaretçileri karşıladı. Aracın üzerinde Lamberet üretimi soğutuculu kasa yer alması elektrikli kamyonun şehir içi ve bölgesel frigorifik taşımacılık için de hedeflendiğini gösteriyor. Model Ford Otosan’ın Kocaeli’deki üretim tesislerinde F-Max ile aynı bantta üretilecek ve markanın sıfır emisyon stratejisinin merkezine yerleşecek.
Ford Trucks’ın F-Line E ile Avrupa sahnesine çıkmasının arkasında oldukça kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi bulunuyor. Şirket son yıllarda hem Ar-Ge yatırımlarını artırdı hem de ağır ticari segmentteki global rekabet dinamiklerini yeniden değerlendirdi.
Avrupa Birliği’nin 2030’a doğru ağır vasıtalarda emisyon limitlerini önemli ölçüde sıkılaştıracak olması, markanın elektrikli ürün gamına öncelik vermesini gerekli hale getirdi. Bu nedenle F-Line E yalnızca bir kamyon değil Ford Trucks’ın gelecekte 0 emisyonlu ürünlere geçiş yapma hedefinin ilk miladı olarak konumlanıyor.
(Otosan tarafından üretilen Ford F-Max modeli.)
Ayrıca elektrikli güç ünitesinin bakım gereksinimlerinin düşük olması, toplam sahip olma maliyetini azaltarak büyük lojistik firmalar için güçlü bir cazibe merkezi yaratıyor.
Ford Trucks F-Line E 6×2 versiyonunun teknik özellikleri ise şöyle:
- Azami yüklü ağırlık: 26 ton
- Elektrik motoru: ZF
- Sürekli güç: 310 kW
- Maksimum güç: 390 kW
- Batarya: 4 paket × 98 kWh >> 314 kWh kullanılabilir kapasite
- Menzil: ~300 km
- Menzil: ~300 km