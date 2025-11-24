Yerli Mühendislik: Elektrikli Kamyon Ford F-Line E Tanıtıldı!

Elektrikli ağır ticari araç dönüşümü hız kesmeden devam ederken, Türkiye’nin ağır ticari üretim devi Ford Otosan, uzun süredir merakla beklenen elektrikli kamyon modeli F-LINE E ile Solutrans 2025’te Avrupa sahnesine güçlü bir giriş yaptı. İşte yeni elektrikli kamyon Ford F-Line E teknik özellikleri ve detayları...

Ford Otosan’ın Elektrikli Ağır Ticari Hamlesi: F-LINE E Tanıtıldı!

Solutrans fuarında sergilenen F-Line E, bu kez 6×2 aks düzenine sahip ağır sınıf versiyonuyla ziyaretçileri karşıladı. Aracın üzerinde Lamberet üretimi soğutuculu kasa yer alması elektrikli kamyonun şehir içi ve bölgesel frigorifik taşımacılık için de hedeflendiğini gösteriyor. Model Ford Otosan’ın Kocaeli’deki üretim tesislerinde F-Max ile aynı bantta üretilecek ve markanın sıfır emisyon stratejisinin merkezine yerleşecek.

Ford Trucks’ın F-Line E ile Avrupa sahnesine çıkmasının arkasında oldukça kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi bulunuyor. Şirket son yıllarda hem Ar-Ge yatırımlarını artırdı hem de ağır ticari segmentteki global rekabet dinamiklerini yeniden değerlendirdi.

Avrupa Birliği’nin 2030’a doğru ağır vasıtalarda emisyon limitlerini önemli ölçüde sıkılaştıracak olması, markanın elektrikli ürün gamına öncelik vermesini gerekli hale getirdi. Bu nedenle F-Line E yalnızca bir kamyon değil Ford Trucks’ın gelecekte 0 emisyonlu ürünlere geçiş yapma hedefinin ilk miladı olarak konumlanıyor.

(Otosan tarafından üretilen Ford F-Max modeli.)

Ayrıca elektrikli güç ünitesinin bakım gereksinimlerinin düşük olması, toplam sahip olma maliyetini azaltarak büyük lojistik firmalar için güçlü bir cazibe merkezi yaratıyor.

Ford Trucks F-Line E 6×2 versiyonunun teknik özellikleri ise şöyle:

Azami yüklü ağırlık: 26 ton

Elektrik motoru: ZF

Sürekli güç: 310 kW

Maksimum güç: 390 kW

Batarya: 4 paket × 98 kWh >> 314 kWh kullanılabilir kapasite

Menzil: ~300 km

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...