Yerli Otomobil Cenevre'de Gün Yüzüne Çıkacak

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tarafından geliştirilecek ve piyasaya sürülecek yerli otomobil için güzel haber geldi. OGG Koordinatörü Metin Sancar, merakla beklenen otomobilin prototipinin Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileneceğini duyurdu.

TÜBİTAK eliyle başlayan yerli otomobil geliştirme macerası, Cadillac’tan satın alınan kaporta üzerine yapılan geliştirmeler yoluyla devam etmiş; ancak istenilen seviyeye ulaşamamıştı. Ardından Turkcell, BMC, Kıraça Holding, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu bir araya gelerek Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adında bir oluşum kurmuş ve yerli otomobili birlikte üreteceklerini açıklamışlardı. Bugün itibarıyla kasım ayında yapılan açıklamanın ilk meyvelerinin önümüzdeki günlerde alınacağı ortaya çıktı.

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Koordinatörü Metin Sancar, tanınmış bütün otomobil üreticilerinin katıldığı Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’na gitti ve birçok otomobil üreticisiyle görüşmeler yaptı. “Bugüne kadar hep havacılık ve savunma sanayi fuarlarında bulunuyorduk. Havacılık ve savunma sanayi yüksek teknolojiye sahip. Ancak otomotivde de teknoloji ilerledi. Havacılığı aratmıyor” şeklinde konuşan Sancar, yerli otomobile dair güzel haberler de verdi.

Merakla beklenen yerli otomobilin ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı sırasında yapmayı planladıklarını belirten koordinatör, “Herkesin gözü bizde. Layıkıyla yerli otomobili üreteceğiz” şeklinde konuştu. Türkiye’de yaşayan vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak çeşitli geliştirmeler yapılacağının altını çizen Metin Sancar, yerli otomobilin ilk prototipinin 2019’da tanıtılacağını, seri üretimin ise 2021 yılında başlayacağını aktardı. Üç farklı elektrikli araba modeliyle piyasaya çıkmaya hazırlandıklarını söyleyen Sancar, "Konvansiyonel motor düşünülmüyor. Tamamen sıfırdan bir proje olacak. Herhangi mevcut bir prototipten yararlanılması şimdilik gündemde değil" dedi.