Yerli Otomobil Hangi Şehirde Üretilecek?

Bir süredir ülke gündeminde yer alan yerli otomobil projesine nerede başlanacağı ve hangi ilde üretileceği konusu hala belirsizliğini koruyor. Haliyle de milletvekilleri yerli otomobillerin kendi memleketinde veya komşu vilayetlerde kurulmasını istiyorlar. Bu sebepten dolayı bazı milletvekilleri harekete geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2018 bütçesinde yer alan bazı milletvekilleri yerli otomobilin kendi ilinde üretilmesini istedi. Bu konuya dair gerekçelerini sunan MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek, İstanbul veya Marmara merkezli bir proje olmaması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ülkemizdeki diğer bölgelerin de hareketlenmesi için projenin Adana-Mersin-Niğde-Aksaray-Kayseri bölgesi içerisinden seçilecek bir şehirde başlamasını istedi.

Ayrıca MHP milletvekili Baki Şimşek dışında AKP Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir de bir istekte bulundu. "Bu atılımda bölgemizin de imzası olsun istiyoruz." diyen Aydemir sözlerine şu şekilde devam etti: "Erzurum başta olmak üzere bölgemizde yerli otomobil üretimi için yeterli altyapısı olan iller var. Mesela yerli otomobili Erzurum'da üretin. Bu hal bölgemizde yaşanan göçü bütünüyle sıfıra indirecektir; buna inancımız tamdır."

AKP Zonguldak Milletvekili olan Faruk Çaturoğlu da projenin karadeniz bölgesinde yapılmasından yana olduğunu ifade etti. Çaturoğlu açıklamasında, "Yerli ve milli otomobilin Zonguldak'ta yapılması istiyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası'ndan Yerli Otomobile Tam Destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, yerli otomobil projesi konusunda şunları kaydetti: "415 bin üyemiz var. İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz.".

Ayrıca Çağlar yerli ve yabancı 32 büyük firma ile 1750 İTO üyesini buluşturduklarını bildirdi.