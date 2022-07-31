Yerli Otomobil TOGG Özellikleri Açıklandı!

Yerli otomobil TOGG özellikleri belli oldu. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan yerli elektrikli arabanın özelliklerinin açıklanması, heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Peki, yerli araçta hangi özellikler yer alacak?

Milliyet'teki habere göre TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli elektrikli otomobilin çıkış tarihi ve özellikleri hakkında önemli açıklamada bulundu. Başından itibaren akıllı cihazlarını kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladıklarını belirten Karakaş, o nedenle başından itibaren her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi bu şekilde oluşturduklarını söyledi.

İngilizcede ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar için "case" kısaltmasının kullanıldığını ama bunun kendileri için yeterli olmadığını ifade eden Karakaş, bunun başına "kullanıcı odaklı-user-centric, akıllı-smart ve empatik-emphatic" kelimelerini de eklediklerini çünkü yaptıkları ve yapacakları işin farkını bu kavramların tanımladığını ifade etti.

Gürcan Karakaş, ortaya İngilizcesi ‘USE-CASE Mobility’ olan bir kavram çıktığını ve küresel rekabete hazırlandıkları için bu kavramı TOGG adına ticari marka olarak dünya çapında tescil ettirdiklerini açıkladı.

Yerli Otomobil TOGG Özellikleri Neler?

Yerli elektrikli arabanın özelliklerine dair bilgiler paylaşan Karakaş, Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV'un sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacağını söyledi.

300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak olan TOGG SUV modelinin 200 ve 400 beygir güç sunacağını söyleyen Karakaş 200 BG'lik versiyonun 7,6 saniyede, 400 BG'lik versiyonun ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacağını ifade etti.

Gürcan Karakaş ayrıca söz konusu modelin bataryasının yüzde 80 doluluğa hızlı şarj teknolojisi sayesinde 25 dakikada ulaşabileceğinin de altını çizdi.

Yerli Otomobil TOGG Ne Zaman Çıkacak?

Karakaş, TOGG’un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre yerli elektrikli araç bu tarihten yaklaşık olarak 18 ay sonra Avrupa'da yollara çıkacak.