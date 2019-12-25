Yerli Otomobilin Panjurunda Lale Detayı

Yerli otomobil hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter adresinden her gün araca dair yeni görseller paylaşılıyordu. Bugün paylaşılan görselde ise aracın panjurunda yer alan lale detayı dikkatleri çekti.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin bir araya gelerek kurdukları Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bir süredir elektrikli araba modeli için çalışmalar yürütüyorlardı. Çalışmalar sonucunda aracın altyapısının hazırlandığı dile getirilirken, Ferrari'ye tasarımlar yapan İtalyan Pininfarina şirketiyle tasarım konusunda anlaşılmıştı. Yakın zaman önce Türkiye'nin otomobiline dair konsept tasarımını tamamlayan şirket, aracın ilk örneklerini ülkemize göndermişti.

Konsept tasarımdan sonra seri üretime geçilmek üzere çalışmalar yapmaya başlayacak olan TOGG, 27 Aralık tarihinde resmi duyuruyu yapmadan önce Twitter hesabı üzerinden araca dair fotoğraflar paylaşmaya başladı. Önce farlarını gördüğümüz araç, her geçen gün biraz daha ekrana yaklaşarak, çeşitli detaylarını göstermeye başlamıştı.

Yerli otomobilin üçüncü görseli bugün 14.30'da merak edenlerle paylaşılırken, arabanın ön tarafı iyiden iyiye belli oldu. Aracın ön panjuru gün yüzüne çıkarken, buradaki lale detayları gözlerden kaçmadı.

FIAT Fastback konsetpi yerli otomobil değil

Yerli otomobilin tasarımı konusunda gizem sürerken, birçok farklı video ve görsel sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Yeni tasarım şeklinde paylaşılan bir video ise doğru çıkmadı.

Birçok Twitter hesabı tarafından paylaşılan videonun, FIAT tarafından geliştirilen Flashback konseptine ait olduğu ortaya çıktı.