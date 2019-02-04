Yerli Otomobilin Yapımında Kenevir Kullanılabilir

Bir süredir Türkiye’nin gündeminde olan kenevir konusunda rapor hazırlayan Ankara Üniversitesi akademisyenleri, kenevirin yerli otomobilden bina yalıtımına, sağlıktan tekstile kadar birçok alanda kullanılabileceği dile getirdiler.

Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden araştırmacılar, son günlerde gündemden düşmeyen kenevir yetiştiriciliği konusunda ayrıntılı bir rapor hazırladılar. Raporda, “Kenevir, otomotiv sektörünün yanı sıra ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri üretimi, ahşap malzeme, kumaş, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi pek çok alanda kullanılabiliyor” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye ekonomik girdi olarak önemli katkılar yapacağı tahmin edilen kenevirin, sanayinin birçok alanında hammadde olarak kullanılabileceği, ihracat potansiyelinin de hatra değer olduğu dile getirilenler arasında yer aldı.

Yerli otomobilde kullanılabilir

Rapora göre otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulunan kenevir, imalatta kullanıldığında taşıtların gövdesinin dayanaklılığı çelikten 10 kat fazla oluyor. Bu nedenle raporu hazırlayan bilim insanları, Türkiye'nin yerli otomobilinde kenevir kullanılması tavsiyesinde bulunuyor. Kenevir, dayanıklı ucuz ve esnek olduğundan binaların yalıtımında da kullanılabiliyor. Ana maddesi kenevir olan keten giysiler, hafiflikleri ve terletmemesi nedeniyle tercih ediliyor.

Dünyada 36 ülkede yapılan endüstriyel kenevir üretimi ABD'nin 38 eyaletinde serbest iken İsrail ve Almanya gibi ülkelerde de birçok sektörde kenevir ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.