Yerli Şarj İstasyonu Aspower'dan Avrupa Başarısı

30 yılı aşkın süredir güç elektroniği alanında deneyim sahibi olan Aspower, elektrikli otomobiller için geliştirdiği şarj istasyonlarını Avrupa'da görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

AR-GE çalışmalarında hız kesmeyerek askeri ve sivil ihtiyaçlara cevap veren çözümler sunan şirket, ülkemizin her yanına şarj istasyonu kurulumu gerçekleştiriyor.

İstasyonlar Muğla'dan Samsun'a, Ağrı'dan Gaziantep'e kadar geniş bir coğrafyaya yayılıyor. İstasyonların yerlilik oranı ise %91 olarak kayıtlara geçiyor.

Bu başarı ülkemizle de sınırlı değil; öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'la el sıkışan şirket artık Avrupa'ya yelken açıyor.

Sadece Şarj İstasyonu Değil, Başka Projeler de Var

Aspower Genel Müdürü Ramazan Demir, Almanya'ya yapacakları ihracatın bir ilk olarak kayıtlara geçeceğini vurgulayarak şöyle dedi:

Bu sadece global büyüme hedeflerimizin başlangıcı. Yüksek kalite standartlarımız ve AR-GE gücümüzle daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Aspower şirketi yalnızca şarj istasyonu üretimiyle ilgilenmiyor; enerji depolama sistemleri, batarya entegreli sistemler ve kesintisiz güç kaynakları da şirketin sunduğu yenilikçi çözümler arasındaki yerini büyük bir gururla alıyor.

Türkiye'nin mühendislik gücü bu vesileyle global arenada görücüye çıkıyor—ki bu ülkemiz için önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçiyor.