Yerli Savaş Uçağı Projesinde Anlaşmazlık mı Yaşanıyor?

Kale Grubu, İngiliz otomotiv ve havacılık firması Rolls-Royce ile yürüttükleri yerli savaş uçağı motoru geliştirme çalışmalarında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Amerikan The Financial Times gazetesi, Rolls-Royce’un projeyi yavaşlattığını ve çalışanların diğer projelere kaydırıldığı iddia etmişti.

Rolls-Royce’un, Türkiye'den Kale Grubu ile birlikte yer aldığı savaş uçağı motoru geliştirme çalışmalarını daralttığına dair haberlere yalanlama geldi.

Habertürk ’ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan Kale Grubu TFX Program Lideri Selim Ergün, "Rolls-Royce ile iletişim halindeyiz ve son teklifimizi de Rolls-Royce ile birlikte 2018'in son günlerinde Savunma Sanayii Başkanlığı'na verdik. Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hem bizim hem de ortağımızın pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Rolls-Royce ile aralarında hiçbir anlaşmazlığın olmadığını belirten Ergün, iki şirketin gelecekte yeni projelerde de ortaklık kurabileceklerini ifade etti.

Rolls-Royce: Çalışmaları Askıya Aldık

Ergün’ün açıklamaları her ne kadar işbirliğinin devam ettiği yönünde olsa da, Rolls-Royce tarafından bugün yapılan açıklama tam tersi bir durumu işaret ediyor.

İngiliz şirket, Kale Grubu ile yapılan görüşmelerde fikri mülkiyet paylaşımı ve Katar-Türk ortaklı bir şirketin projeye katılımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan ötürü yerli savaş uçağı motoru geliştirme çalışmalarını daralttığını duyurdu.

Reuters ise iki taraf arasında anlaşmaya varılamaması üzerine Rolls-Royce'un, beşinci nesil savaş uçağı ihalesinden de çekildiğini iddia etti.

Kale Grubu, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 133 milyon dolarlık savunma anlaşmasının ardından 2017 yılında uçak motoru üretmek için Rolls-Royce ile ortaklık kurmuştu.

Ortaklık kapsamında, Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirilmesi hedefleniyordu.