Yoğurt Jet Yakıtı Olarak Kullanılacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesinde görevli öğretim görevlileri, peynir altı suyundan jet yakıtı üretebilecekleri bir projeye başladıklarını açıkladılar. Yaptıkları çalışmaların ardından yoğurdun sürdürülebilir jet yakıtına dönüşebileceğini kanıtlayan bilim adamları, yakın zaman sonra bunun bütün uçaklarda kullanabileceğinin de altını çizdiler.

Yoğurt üretimi sırasında ortaya çıkan atık maddelerin değerini fark eden bilim adamları, atık maddelerin biyoyakıt ve hayvancılık yeminde kullanılan katkı maddeleri için bir hammadde haline getirilmesinin bir yolunu buldu. Yoğurt üretimi sırasında ortaya çıkan peynir altı suyunun içerisinde süt şekeri laktozu, şeker früktozu ve laktik asit olduğunu gören araştırmacılar, bu maddelerin içerisine bir çeşit bakteri koyarak, bu karışımın kaproik asit ve kaprilik asit haline gelmesini sağladılar. Ortaya çıkan karışımın “yeşil antimikrobiyaller” olarak adlandırıldığını söyleyen bilim adamları, bu karışımın hayvan yemlerinde antibiyotikler yerine kullanılabileceğini de söylediler.

Araştırmanın ilerleyen aşamasında ortaya çıkan karışıma çeşitli karbon katkıları ekleyen Cornell Üniversitesi görevlileri, bioyakıt elde etmeyi başardılar. Elde edilen bioyakıtın kimi değişikliklerle jet motorlarında dahi kullanabileceğini belirten bilim adamları, böylece yoğurdu jet yakıtına çevirmeyi de başarmış oldular. Cornell Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Lars Angenent ise "Asidik peyniraltı suyunun jet yakıtından hayvanların da yiyebileceği bir hammaddeye kadar işlevsel hale getirilmesi, sürdürülebilirlik için önemli bir örnek" dedi.