YouTube'dan Büyük Yenilik! Ana Sayfanız Tamamen Değişecek

Dünyanın en popüler video izleme platformlarının başında gelen YouTube yakın bir zamanda platform genelinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Platform yakında neler göreceğinizi belirleyen algoritmayı devreden çıkarıp kontrolü tamamen size devredecek. Böylece ana sayfanız tamamen sizin talimatlarınız doğrultusunda şekillenmeye başlayacak.

YouTube'a Akış Kişiselleştirme Özelliği Geliyor

YouTube'un algoritması şimdiye kadar kullanıcıların tıkladığı videoların türünü göz önünde bulundurdu. Bu basit tıklama, kullanıcının tamamen ilgili videonun konusuna odaklanmış birisi gibi yorumlanmasına neden oldu ve izleyiciler bu nedenle son derece alakasız video önerileri ile karşı karşıya kaldı.

Sorun şu ki platformda izlenen her video gerçekten de o video ile ilgilenildiği anlamına gelmiyor. Bir kullanıcı sadece ödevini yapmak için bir konu hakkında araştırma yapabilir, videolar seyredebilir. Başka bir kullanıcı ise hediye alacağı kişinin nelerden hoşlanabileceğini öğrenmek adına kendi ilgi alanına girmeyen içeriklere yönelebilir. Ayrıca ruh hâlinin değişken olduğunu da unutmamak gerek.

İnsanların ilgi alanları günden güne (hatta saat başı) değişebilir. Bir gün mutluyken eğlenceli videolar izlersiniz, diğer gün kendinizi biraz üzgün hisseder ve ruh hâlinizi yansıtan videolar izlemeyi tercih edersiniz. Ne var ki YouTube'un algoritması, bunlardan hiçbirini göz önünde bulundurmaz. Onun için önemli olan sadece birkaç faktör var: İzleme süresi, tıklama oranı, etkileşim ve aramalar.

Neyse ki bu yakında değişecek gibi görünüyor. Şirket, kullanıcının ilgi alanına hangi konuların girdiğini belirlemede mevcut algoritmanın yetersiz olduğunu kabullenmiş olacak ki tamamen sizin kararlarınıza göre şekillenen yeni bir akış özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde YouTube'un ana sayfasında yeni bir özel akış olacak. Kullanıcılar sadece birkaç kelime girerek yapay zekaya akışlarının nasıl olması gerektiğini söyleyecek ve uygulama öneri akışını sizin talimatınıza göre güncelleyecek.

Yapay zeka destekli yeni özel akış sayesinde kullanıcıların sadece merak ederek tıkladığı veya öneri üzerine izlediği tek bir video, ana sayfanın ilgili içerikle alakalı önerilerle dolmamasını sağlayacak. Bu sayede YouTube'da gerçekten verimli zaman geçirme imkânına sahip olacaksınız.