WhatsApp'a Büyük Yenilik Geliyor! Gruplar Eskisi Gibi Olmayacak!

WhatsApp'ta çok çeşitli amaçlarla grup oluşturulabiliyor. Bazı kullanıcılar, iş için gruplara katılım sağlarken bazıları derslerle ilgili gruplarda yer alıyor. Kimi kullanıcılar ise sadece yakın arkadaşları arkadaşları ile sohbet etmek için gruplarda bulunuyor. Mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özellik ise tüm bu amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş grupları şu an olduğundan çok daha farklı bir hâle getirecek.

Mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümünün 2.25.35.6 güncellemesinde keşfedilen yeni özellik, WhatsApp gruplarındaki katılımcıların belirli roller almasını sağlayacak. İş odaklı gruplarda personelin pozisyonuna göre rol ataması yapılabilecek. Arkadaş gruplarında ise tamamen eğlence amaçlı rollerin atamasının yapılması mümkün olacak. Kullanıcılara rol seçimi konusunda özgürlük tanınacak.

WhatsApp, Üye Rolleri Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, her grup üyesinin kendi uzmanlık alanını, ilgi alanlarını ya da yetkinliklerini yansıtmasına imkân tanıyan özel üye rolleri özelliğini test ediyor. Bir sorun meydana geldiğinde üyelere kiminle iletişime geçmeleri gerektiği gibi konularda yardımcı olması beklenen özellik, rol seçimini tamamen kullanıcılara bırakacak.

Yeni grup oluştururken üyelere rol tanımlama imkânı sunulacak. Hâlihazırda mevcut gruplarda ise kullanıcılar sohbet bilgisi kısmından üyeler bölümüne gidilip kendi ismini seçerek bir rol ekleyebilecek ya da mevcut rolü düzenleyebilecek. Rolün ismi en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak. Özel karakter, bağlantı ve benzerlerini içeremeyecek.

Roller, kullanıcılar bir mesaj gönderdiğinde görülebilecek. Buna ek olarak grup üyeleri bölümünde de kullanıcıların rollerini görmek mümkün olacak. Belirlenen roller gruba özgü olacak. Bir kullanıcı eğer iki gruba katılmışsa A grubunda "Öğretmen" rolüne sahip olurken diğerinde "Matematik Öğretmeni" rolüne sahip olabilecek.

Discord'un rol sistemine benzeyen bu özellik şu anda Android beta sürümünün en son güncellemesini alan bazı beta kullanıcılarına sunuluyor. Şirket, yeni özelliği tüm kullanıcılara sunmadan önce geri bildirimler toplamaya ve özelliği geliştirmeye devam edecek. İlerleyen haftalarda ise daha fazla Android kullanıcısının erişimine açılacak.