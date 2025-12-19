YouTube'da Kırmızı Alarm! Çok Sayıda Popüler Kanal Kapatıldı

YouTube, milyonlarca abone ve 1 milyardan fazla izlenme sayısına sahip olan en popüler kanalları kapattı. Şirket tarafından atılan bu adımla birlikte uzun zamandır video paylaşan kişiler, kanallarına erişimini kaybetti. Bu kararın arkasındaki neden ise içerik üreticilerinin yapay zeka ile oluşturulan videolar hazırlaması oldu.

YouTube, Sahte Fragman Kanallarına Artık İzin Vermiyor

Dünyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube, Screen Culture ve KH Studio isimli iki popüler kanalı kalıcı olarak kapattı. Bu iki kanalın toplamda 2 milyonu aşkın abonesi ve 1 milyardan fazla görüntüleme sayısı bulunuyordu. Kanallarda paylaşılan içerikler ise yapay zeka kullanarak gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkânsız olan fragmanları içeriyordu.

Kanallarda Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü ve Harry Potter gibi büyük bir merakla beklenen film ve dizilerin sahte fragmanlarına yer verilmesi, izleyici kitlesini kandırma olarak yorumlandı. Şirket, bu kanalları daha önce de uyarmış ve reklam kazanmalarını engellemeye başlamıştı. Hatta kısa bir süre erişime kapatılmıştı.

YouTube kanallarının sahipleri, videolarına "hayran yapımı" gibi ifadeler ekledikten sonra yeniden erişilebilir hâle gelmişti. Ancak bu kanallar, söz konusu uyarıları kaldırıp sahte fragmanları resmî fragman gibi göstermeleri gerekçesiyle "spam ve yanıltıcı" olarak değerlendirildi ve iki kanal da izleyicilerin erişimine tamamen kapatıldı.

Screen Culture kanalının arkasındaki kişi, resmî fragmanlar daha yayınlanmadan sahte olanları yükleyerek YouTube algoritmasını manipüle ettiğini ve arama sonuçlarında bazen gerçek fragmanların dahi önüne geçtiğini itiraf etti. Ayrıca Sony ve Warner Bros. gibi şirketlerin bu videoları kaldırmak yerine gelen reklamları kendilerine yönlendirerek kâr ettiği ortaya çıktı.