YouTube'dan Büyük Yenilik! Videolarda Sese İhtiyaç Kalmayacak

YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik etkili adımlar atmaya devam ediyor. Dünyanın en popüler video platformu, şimdi de uzun zamandır mevcut bir özellik olan altyazıları çok daha kullanışlı hâle getirecek bir yenilik getirdi. Bu yenilik sayesinde kullanıcıların artık bir video için sesi açmak zorunda olduğu günler geride kalacak gibi görünüyor.

YouTube, Altyazılar İçin Özel İfadeler Sunuyor

YouTube'da altyazı özelliği şimdiye kadar sadece konuşmaları yazıya dökmek ve bir müziğin çalmaya başladığını ifade eden "[müzik]" ifadesini göstermekle sınırlı kaldı. Bu sınırlı işlevsellik, çoğu zaman videodaki ince ayrıntıların göz ardı edilmesine neden oldu. Bilindiği üzere bir cümlenin sesli olarak söylenmesi ile yazılı olarak söylenmesi arasında âdeta bir uçurum bulunuyor.

Altyazılar önceki hâliyle içerik üreticisinin ironi yapmak için söylediği sözleri dahi doğrudan sunuyor. Bu da o sözün sanki ciddi bir şekilde söylenmiş gibi anlaşılmasına neden olabiliyor. YouTube'un yeni özelliği ise tam da bu sorunu ortadan kaldırma amacıyla geliştirildi. Bu yapay zeka destekli özellik, sesi analiz ediyor ve tonlama, vurgu ve duyguları tespit ediyor.

İzleyiciler, yeni özellik sayesinde artık düz altyazılar yerine konuşmaların aralarında önemli duygu ve durumları temsil eden özel ifadeleri de görebiliyor. Örneğin kişi neşeli bir şekilde "Merhaba!" dediğinde YouTube'un otomatik altyazı özelliği sadece bunu yazıya dökmekle kalmıyor, bunun yanında köşeli parantez içinde "[neşeli]" ifadesine de yer veriyor.

Özel ifadeler içeren yeni altyazılar, YouTube'un Android sürümünü kullanan kişilerin erişimine açılmaya başlandı. Ne var ki şimdilik sadece Ekim 2025 tarihinden sonra yüklenen videolarda çalışıyor. Bununla birlikte yalnızca İngilizce dilini desteklediğini de belirtmek gerekiyor. Yakın bir zamanda ise diğer diller için de sunulması bekleniyor.