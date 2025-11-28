YouTube Music'ten 2025 Özeti Geldi! Bu Sefer Yapay Zeka da Var

YouTube Music, bu yıl boyunca hangi tür şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları sevdiğinizi gösteren yıl sonu özetini kullanıcıların erişimine açtı ancak bu yılın özeti, öncekilerden biraz daha farklı sunuluyor. Platformun arkasındaki şirket Google, bu özelliği yapay zeka ile destekliyor.

YouTube Music, Yıl Sonu Özetini Sunuyor

Dünyanın en çok kullanılan dijital müzik platformları arasında yer alan YouTube Music, yılın özetini kullanıcılara sunmaya başladı. Yavaş yavaş bütün kullanıcıların erişimine açılan özetler, Spotify'ın "Wrapped" özetine benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, yıl boyunca Google'ın müzik dinleme uygulamasında neler yaptığına genel bir bakış atabiliyor.

Özetlere erişebilen kullanıcılar an itibarıyla en çok dinlenen şarkılar, favori sanatçılar, en sevilen albümler, en çok tercih edilen müzik türleri, yıl boyunca toplam müzik dinleme süresi, ilk kez dinlenip en çok beğenilen sanatçılar ya da şarkılar, en çok dinlenen podcastler ve toplam dinleme süresi gibi bilgilere erişebiliyor.

Bu yılın özetinin yanı sıra kullanıcılar tüm yıl boyunca dinlediği müzik ve podcastlerle ilgili sorular sorabileceği bir bölüm de bulunuyor. Google'ın kendi yapay zeka modeli Gemini'dan güç alan bu özellik, YouTube Music'teki aktivitelerinize bağlı olarak dilediğiniz herhangi bir soruya yanıt bulmanıza imkân tanıyor.

Kullanıcıların dinlediği şarkılarla ilgili olarak sorabileceği sorulardan bazılarına örnek olarak "Müzik zevkimi tek bir süper kahramanla özetler misin?" verilebilir. Sadece soru sormak zorunda da değilsiniz. Müzik zevkinizi yorumlatmanız da mümkün. Ayrıca "En çok dinlediğim sanatçıya benzeyen ama hiç dinlemediğim üç sanatçı öner" gibi talimatlar da verebilirsiniz.

Yıl sonu özetine YouTube Music uygulamasını açtıktan sonra karşınıza çıkan özet penceresine dokunarak erişebilirsiniz. Bunu göremiyorsanız profil fotoğrafınıza bastıktan sonra özetleri göreceksiniz. O bölümden de yıl sonu özetlerine hızlıca bir göz atabilirsiniz. Ayrıca yapay zekayı kullanarak dinleme alışkanlıklarınız hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıt almayı da unutmayın.