YouTube Kullanıcıları Çileden Çıkaran Soruna Çözüm Getirdi, Artık Görmek Zorunda Değilsiniz

Hiç YouTube'da bir şey aratıp karşınıza çıkan kısa videolardan dolayı sinir krizi geçirecek gibi hissettiğiniz oldu mu? Eğer bu soruya cevabınız "evet" ise size güzel bir haberimiz var. YouTube, yeni eklenen filtrelerle sizi bu çileden kurtarıyor.

YouTube Aramalarında Yeni Dönem, Shorts ve Uzun Videolar Artık Ayrılıyor

İnternetteki kısa videoların sayısı her geçen gün artıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu format, pek çok kişinin hoşuna gitse de gereksiz şekilde her yerde karşımıza çıkıyor. Diyelim ki YouTube'da "Instagram hesap silme" şeklinde bir arama yaptınız.

Gördüğünüz ilk şey muhtemelen Shorts olacak. Ya da yeni satın alacağınız bir ürünün incelemesini mi izlemek istiyorsunuz yine gördüğünüz ilk şey Shorts. Vakit öldürmek dışında başka hiçbir şeye yaramayan kısa videolar, özellikle bu tarz durumlarda işleri zorlaştırıyor.

Ne yazık ki YouTube, uzun zamandır kısa videoları devre dışı bırakmak için bir seçenek sunmuyordu. Bu durum artık değişti. YouTube, arama sonuçlarında artık "Shorts" ve "Videolar" için özel filtreler ekledi. Böylelikle artık Shorts videolarını arama sonuçlarında görmek zorunda değilsiniz.

Bu özellik pek çok kişi için oldukça önemsiz görünebilir. Ancak kısa video izleme süresiniz azaltmak isteyen ve YouTube'da basit bir arama yaptığında bile kendini kısa videolar arasında kaybolmuş şekilde bulan kullanıcılar için önemli.

Ne yazık ki bu filtreler kalıcı değil. Yani her arama yaptığınızda tekrar sağ üst köşedeki "Filtreler" butonuna tıklayıp "Videolar" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Yine de öncekinden iyidir diyebiliriz. Platformun filtreleme konusunda tek değişikliği bu değil.

"Yükleme Tarihit" ve "Puana Göre Sırala" gibi bazı filtreler beklenen performansı göstermediği için YouTube tarafından kaldırıldı. Ayrıca görüntüleme Sayısı"na göre sıralama yerini "Popülerlik" filtresi de eklendi.

Bu filtre, videonun popülerliğini belirlemek için sadece izlenme sayısını değil, izlenme süresi gibi diğer değerleri de kontrol edecek. Söz konusu özellikler şu an ülkemizde kullanılabilir durumda. Eğer sizde durum böyle değilse uygulamayı güncellemeyi deneyebilirsiniz.