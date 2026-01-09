Türkçe Hayatta Kalma Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Kıyamet sonrası konulu oyunları sevenler için harika bir fırsat başladı. Dome Keeper isimli tek oyunculu bir oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Bippinbits tarafından geliştirilip Raw Fury tarafından yayınlanan oyunun yakında tekrar ücretli olmadan önce mutlaka denenmesi gerekiyor.

Dome Keeper Ücretsiz Hâle Geldi

Dome Keeper, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 9.29 dolar (408 TL) fiyat etiketiyle satılıyor ancak kısa süreliğine geçerli olan bu fırsat sayesinde hiçbir ücret ödemeden oyunu deneyimleme imkânı elde ediyorsunuz. Bu kampanya 12 Ocak saat 10.00'da sona erecek. O yüzden henüz yüklemediyseniz acele etmenizde fayda var.

Dome Keeper Nasıl Bir Oyun?

Dome Keeper, hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Bu tür bir oyundan beklenebileceği üzere kaynak yönetimi, geliştirme gibi sistemlerle birlikte geliyor. Oyun temel olarak iki aşamadan ibaret. İlk aşamada kubbenin altındaki toprakları kazarak matkap hızı ve taşıma kapasitesi gibi özellikleri geliştirecek madenleri topluyorsunuz.

İkinci aşamada yüzeye vuran canavar dalgalarını kubbenize yerleştirdiğiniz silahlarla geri püskürtmeye çalışıyorsunuz. Vakit kısıtlı, o yüzden ne kadar derine ineceğiniz ile savunmaya ne zaman döneceğiniz arasında çok iyi denge kurulması önemli. Topladığınız kaynaklarla sadece kendi karakterinizi değil, kubbenin savunma sistemlerini ve kaz sürecini kolaylaştıran cihazları da geliştirmek mümkün.

Rastgele üretilen haritalar sayesinde her oyun başında farklı yerleşimler karşınıza çıkıyor. Bu, oyuncuyu her seferinde en verimli kaz noktasını bulmak ve kısıtlı kaynaklarla en iyi sonucu elde etmek için çaba sarf etmesini sağlıyor. Yani ezbere ilerlemiyorsunuz, her oyunda farklı bir strateji kurmanız ve takip etmeniz gerekiyor.

Dome Keeper Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da üstü

Windows 7 ya da üstü İşlemci: 2.5Ghz ya da daha hızlı bir işlemci

2.5Ghz ya da daha hızlı bir işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: OpenGL 3.3 destekli bir ekran kartı

Dome Keeper Önerilen Sistem Gereksinimleri