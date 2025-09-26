YouTube, Sinir Bozucu Özelliği Sonunda Kaldırıyor!

YouTube, çok sayıda kullanıcı için zaman zaman sinir bozucu olabilen özelliği kaldırmanın yolunu sunuyor. Bu yeni eklenen seçenek sayesinde videonun sonlarını görmenizi engelleyen video ve oynatma listelerine yönlendiren bağlantıları gizlemek mümkün hâle gelecek. Böylece videonun son birkaç saniyesindeki önemli görüntüleri kaçırmayacaksınız.

YouTube, Önerilen Video ve Oynatma Listelerini Kaldırıyor

Hemen hemen her kullanıcının YouTube'da başından sonuna kadar pürdikkat izlediği videolar vardır. Ne var ki bazı videoların son birkaç saniyesinde ekranı diğer video ve oynatma listelerine yönlendiren ön izlemeli bağlantılar yer alır. Bu özelliğin kötü yanı, çoğu videonun bir kapanış ekranının olmaması. Bu eksiklik, özelliğin videonun sonunda yer alan önemli kısımları görememenize yol açıyor.

Bunlar aslında YouTube tarafından değil, videoyu paylaşan kişi tarafından eklenir. Amaç ise kanaldaki diğer videoların da izlenmesini sağlamak. İçerik üreticileri, bu amaçla videoların sonuna benzer videolar ve bu tür videoları içeren oynatma listeleri ekler. Ancak birçok içerik oluşturucusu, bunun videonun sonunun görülememesine neden olacağını unutur.

İzleyiciler açısından son derece büyük bir dezavantaj oluşturan bu durum yakında son buluyor. YouTube tarafından yapılan son duyuruya göre videoların sonunda yer verilen video ve oynatma listelerini ortadan kaldırmak için bir "gizle" seçeneği geliyor. Videonun sonlarına geldiğinizde söz konusu yönlendirme bağlantıları karşınıza çıkarsa sağ üst köşeden gizlemeyi seçerek hepsini kaldırabileceksiniz.

Yeni özellik sadece izlenen videonun bitiş ekranına etkisi olacak. Başka bir videoya geçtikten sonra karşınıza yine bitiş ekranı çıkacak. Bu nedenle her seferinde gizlemeyi seçmeniz gerekecek. Kullanıcılar dilerse bitiş ekranını gizledikten sonra yeniden göstermeyi seçebilecek. Böylece hem videonun sonunda ne olduğunu öğrenecek hem kendisine önerilen videoları görebilecek.

Şirket ayrıca masaüstü sürümünden de önemli bir özelliği kaldırıyor. En iyi video yükleme siteleri arasında yer alan YouTube'daki videoların sağ alt köşesinde yer alan küçük resmin üzerine imleci getirdiğinizde görebileceğiniz "Abone ol" seçeneği kaldıracak. YouTube, abone olma seçeneğinin zaten videonun altında yer aldığını ve kullanıcılara daha sade bir deneyim sunmak istediğini belirtti.