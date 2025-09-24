YouTube'da Herkes Fenomen Olabilecek! Yeni Özellik Yolda

YouTube, daha çok etkileşim elde etmenizi sağlayacak yeni filtreler sunuyor. Kanal sahipleri, platforma eklenen yeni filtreleme seçenekleri sayesinde videolarını izleyip yorum yapan insanların söylediği hiçbir şeyi kaçırmayacak. Canlı yayın yapanları ise mükemmel bir özellik bekliyor. Bu özellikle beraber zamandan inanılmaz tasarruf edilebilecek.

YouTube'a Yeni Filtreler ve Canlı Yayın Özelliği Ekleniyor

YouTube, yorumları artık yanıtınıza gelen yeni yanıtlara göre filtrelemenize izin veriyor. Bu bir yoruma verdiğiniz yanıttan sonra etiketlenmeseniz bile gelen tüm yanıtları görmenizi sağlayacak. Bu özellik, etkileşim oranını arttırma potansiyeline sahip olduğu için çok büyük önem taşıyor.

Bilindiği üzere YouTube'da her bir yorum, etkileşim anlamına geliyor. Daha fazla etkileşim ise videonuzun daha fazla önerilmesini sağlıyor. İnsanların yorumuna yanıt verdikten sonra size yanıt vermelerini sağlarsanız ve onları konuşmaya devam ettirmeyi başarırsanız daha çok yoruma sahip olursunuz. Dolayısıyla YouTube'un algoritmasını tetikleyebilir ve videonuzun daha çok öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bu özelliğin yanı sıra YouTube Studio'nun mobil uygulamasında masaüstü sürümünde olduğu gibi yorum filtrelerini varsayılan olarak da kaydedebilirsiniz. Kısa bir süre önce YouTube Studio'nun masaüstü sürümünde sunulan bu özellik, içerik üreticilerine çok yardımcı oldu. Bu imkândan artık YouTube Studio'nun mobil sürümünü kullananlar da yararlanabilir.

Bir diğer özellik, YouTube'da canlı yayın yapanları ilgilendiriyor. Yeni eklenen özellik sayesinde canlı yayınlarınızın Shorts videosu için uygun olan kısımlarını yayın sona erdikten sonra paylaşma imkânına sahip olacaksınız. Platform, size otomatik olarak öne çıkan bölümleri sunacak ve siz de bunları doğrudan kısa video olarak yayınlayabileceksiniz.

Canlı yayında öne çıkan bölümler özelliği şu anda mobil uygulamada test ediliyor. Yayın sona erdikten sonra özet kısmında kısa videonun ön izlemesine ulaşabileceksiniz. Shorts videoları şu an YouTube'da geniş kitlelere ulaşmak için bir tür yardımcı araç olarak kullanılıyor. Daha fazla takipçi elde etmek için siz de YouTube'un bu özelliğini kullanabilirsiniz.