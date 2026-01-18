YouTube'dan Yeni Özellik! Bunu Sadece Türk İzleyiciler Görüyor

YouTube, son bir yıldır önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Dil bariyerini tamamen ortadan kaldırmaya odaklanan video platformu, MrBeast'in en başından beri istediği özelliklerden birini nihayet platform genelinde test etmeye başladı. Hatta ilk örneklerinden biri, Jimmy Donaldson'ın (MrBeast olarak bilinir) oyun kanalından geldi.

YouTube, Çoklu Thumbnail Sistemini Test Ediyor

Gerek içerik gerek kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük video platformlarının başında gelen YouTube'un uzun süredir geliştirdiği çok dilli thumbnail sisteminin örnek kullanımı, MrBeast Gaming kanalında görüldü. Dünyanın en büyük YouTube kanalına sahip olan Donaldson'ın bu ikinci kanalında tamamen oyun videoları yer alıyor.

Büyük çoğunlukla Minecraft videoları yayınlayan YouTuber'ın yeni videosu da yine Minecraft'ta geçiyor ancak bu video, kanalda yayınlanan diğer videolardan daha farklı. 17 saat önce yayınlanan videonun başlığı "Minecraft'ta Türkiye'yi inşa ettik" fakat bu sadece Türkiye'deki kullanıcıların gördüğü başlık. Thumbnail yani videoya dair ilk izlenimin oluştuğu küçük resimde ise Türk bayrağı ile MrBeast'in yüzü yer alıyor.

Jimmy Donaldson zaten uzun zamandan beri videolarında hem birden fazla dilde dublaj ve Türkçe başlıklara yer veriyor fakat bu videoda farklı olan şey, küçük resimde yatıyor. Şimdiye kadar video başlıklarında olduğu gibi thumbnail için de ülkeye özel bir thumbnail yüklenemiyordu ancak konumu değiştirdiğinizde videonun küçük resminin de değiştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Türk bayraklı versiyonu sadece Türk izleyiciler görürken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar ise ABD'nin bayrağı görüyor.

Görünüşe bakılacak olursa YouTube'un kullanıcının yaşadığı yere göre değişen thumbnail özelliğini ilk test ettiği kişiler arasında MrBeast de yer alıyor. Jimmy Donaldson, videoda farklı ülkeleri Minecraft'ta tasarladığı için Türkiye de yer alıyor. Türkçe dublaj gibi özellikler de göz önüne alındığında artık YouTube'da dil engelinin neredeyse tamamen kalkmaya başladığını söylemek mümkün.