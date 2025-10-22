YouTube, Büyük Bir Tehlikeyi Engelliyor! Herkes Kullanmak İsteyecek

YouTube özellikle yapay zekanın yaygınlaşması ile beraber gün yüzüne çıkan çok ciddi bir tehlikenin önüne geçecek özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bazı kullanıcılar artık kendi yüzünün yapay zeka kullanılarak taklit edildiği videoları hızlı bir şekilde tespit edip bunların kaldırılması için talepte bulunulabilecek.

YouTube, Deepfake Videoları Tespit Etmeyi Kolaylaştıracak

YouTube, sesinize ya da yüzünüze yapay zeka ile kullanılarak yer verilen videoları bulmanız için yeni bir araç sunuyor. Bu özellik şu anda sadece belirli bölgelerde kullanıma açık durumda ve yeni özellikten yararlanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. İlerleyen zamanlarda daha çok ülkede kullanıma açılacağı belirtiliyor.

Yeni özellik, telif hakkı ile korunan içerikleri tespit etme ve kaldırma imkânı sunan Content ID sistemine benzer şekilde çalışıyor. Bir kişi eğer videosunda sesinize ya da görüntünüze yapay zeka kullanarak yer verirse o videoları otomatik olarak bulup kaldırabiliyorsunuz. Ancak bunun için yeni aracı kullanmak gerekiyor. Gerekli verileri sağlamayan kişilerin yüzü ve sesi tespit edilemiyor.

Yapay zeka kullanılmasa da kendi yüzünü ya da sesini içeren videoları kaldırmanızın mümkün olduğunu belirtelim. Bununu için yeni sistemin yerine videoları doğrudan şirkete bildirebilirsiniz. Telif hakkı dolayısıyla videonun yayından kaldırılması için talepte bulunduktan sonra video incelenir ve kural ihlali bir davranış olup olmadığına bağlı olarak yaptırım uygulanır.

YouTube'daki Deepfake Videoları Nasıl Engellenir?

YouTube Studio'yu açın.

Google hesabınıza giriş yapın.

Sol kısımdan "İçerik Tespit" seçeneğine tıklayın.

"Benzerlik" seçeneğine basın.

"Kullanmaya başlayın" seçeneğinin üzerine tıklayın.

YouTube'un sizinle benzerlik oranı yüksek videoları bulması için biyometrik verileri kullanmasına izin verin.

Kimlik doğrulama işlemini tamamlamak için kimliğinizin ve yüzünüzün bulunduğu kısa bir video paylaşın.

Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra bir e-posta alacaksınız.

Yukarıda yer alan adımları takip ettikten sonra YouTube, kimlik ve yüzünüzün olduğu görüntüleri gönderdikten sonra talebinizi değerlendirecek. Şirket, bu işlemin tamamlanmasının 5 günü bulabileceğini ifade ediyor. O yüzden süreç tamamlanana kadar sabırlı bir şekilde beklemek gerekiyor.

E-posta tarafınıza iletildikten sonra doğrulama sürecinin sona erecek ve deepfake videolarını engelleme imkânı elde edeceksiniz. Bu noktadan sonra aşağıda yer alan adımları takip ederek yüzünüzün ve sesinizin yapay zeka ile oluşturulduğu yönünde ipuçlarına rastlanan videoları inceleyebilirsiniz.

YouTube Studio üzerinden "İçerik Tespit" bölümüne girin.

"Benzerlik" kısmından "İncelenecek" seçeneğine basın.

Yüzünüzün yapay zeka ile oluşturulmuş ya da değiştirilmiş versiyonlarını içeren videolara göz atın.

Bir videoya daha ayrıntılı bakış atmak için yanındaki "İncele" seçeneğine basın.

Videoyu inceleyerek görüntünüzün ya da sesinizin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını belirtin.

Evet seçeneğine bastığınızda içerik kaldırma talebi gönderme ya da işlem yapmadan devam etme olmak üzere iki seçenekle karşılaşacaksınız. Görüntünün kaldırılması için işlem yapmadan devam etmeyi seçin.

Hayır seçeneğine basarsanız "içerikte gerçek görüntülerim bulunuyor" ve "içerikteki benim yüzüm değil" olmak üzere iki seçenek karşınıza çıkacak. Videoda sizin yüzünüz yer almıyorsa ikinci seçeneğe basın.

YouTube eğer işlem yapmamayı seçerseniz ya da sizin yüzünüzün yapay zeka ile oluşturulmadığını belirtirseniz eşleşen videoları otomatik olarak arşivlenenler kısmına taşıyacak. O yüzden bu süreçte yanlış bir seçeneğin üzerine basmadığınızdan emin olun.