ChatGPT'nin Çok Kullanılan Sürümü Kaldırıyor! Tarih Verildi

ChatGPT'nin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan versiyonu kullanımdan kaldırılıyor. OpenAI tarafından yapılan son açıklamaya göre yapay zeka destekli sohbet botuna çok yakın bir zamanda WhatsApp üzerinden erişilememeye başlanacak. Şirket, bunun arkasında hangi sebebin yer aldığını da kullanıcılarla paylaştı.

ChatGPT'nin WhatsApp Sürümü Ne Zaman Kaldırılacak?

OpenAI, ChatGPT'nin WhatsApp sürümünün 15 Ocak 2026'dan itibaren erişilemeyeceğini açıkladı. Yapay zeka şirketi, bunun Meta'nın politikalarını değiştirmesinden kaynaklandığına işaret etti. Kullanıcılar, 1-800-ChatGPT ile WhatsApp üzerinden de hesap oluşturmaya ihtiyaç duymadan sohbet botu ile etkileşim kurabiliyor ve ona istediği herhangi bir konu hakkında soru yöneltebiliyordu.

Şirket, bu zamana kadar sohbet botu ile yaptığınız konuşmaları saklamak için kullanıcılara Ocak 2026'nın ortasına kadar hesabını bağlamalarını önerdi. WhatsApp konuşmalarının 15 Ocak 2026'dan sonra otomatik olarak aktarılmayacağını belirten OpenAI, mesajlaşma uygulamasının yapay zeka hizmetleri için sohbet aktarımını desteklemediğini dile getirdi.

Şirket, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı bu duyuruda ayrıca "Neyse ki ChatGPT'ye erişmek için kullanabileceğiniz bir uygulama, web sitesi ve tarayıcımız var" ifadelerine yer verdi. ChatGPT'nin uygulamasını ve sitesine zaten aşina olabilirsiniz ancak tarayıcı ile dün tanıtılan ChatGPT Atlas kastediliyor

Google Chrome'a rakip olarak görülen yeni tarayıcının merkezinde OpenAI'ın popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT bulunuyor. Arama sonuçları veya görüntülediğiniz sayfalar hakkında yapay zekaya soru sorabiliyorsunuz. Bu tarayıcıda ayrıca mevcut tarayıcılar gibi bir arama geçmişi bulunuyor. Bu arama geçmişi ise kişiselleştirilmiş yanıtlar için kullanılıyor. ChatGPT'nin verdiği yanıtlar, ziyaret ettiğiniz siteler gibi verilere dayanıyor.

Bu arada tarayıcıda belirli görevleri yerine getirebilen özel bir araç mevcut. Şu anlık sadece ChatGPT Plus, Pro ve Business abonelerinin erişimine sunulan özellik, basit adımlardan oluşan işlemlerde kontrolü tarayıcıya bırakmanıza olanak tanıyor. Bunun dışındaki özelliklerin ücretsiz bir şekilde kullanılabildiğini belirtelim.