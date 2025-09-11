YouTube'dan Yeni Özellik: Yabancı Dil Öğrenmeye Artık Gerek Yok

YouTube, iki yıldır sınırlı sayıda içerik üreticisi ile test ettiği özelliği genel kullanıma açtı. Dünyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube'da artık yabancı dildeki videoları izlemek için o videoda konuşanların dilini bilmenize ya da otomatik oluşturulan alt yazılara bağlı kalmanıza gerek yok.

YouTube'un Dublaj Özelliği, Tüm Kullanıcılara Sunuldu

YouTube'da özellikle son bir yıl içinde bazı videoları izlerken video oynatıcısının ayarlarında ses parçaları seçeneği olduğunu gördünüz mü? Bu, platformun bir süredir denediği dublaj özelliğinin bir parçasıydı. Giderek daha fazla ülkedeki içerik oluşturucusuyla buluşan özellik şimdi de herkese sunuluyor.

Yeni dublaj özelliği, içerik oluşturucularına daha geniş kitlelere ulaşma imkânı tanıyor. İzleyiciler ise bu özellik sayesinde yabancı dildeki videoları kendi dilinde izleme imkânına sahip oluyor. Yeni keşfettiğiniz veya sevdiğiniz içerik üreticileri farklı dilde konuşsa bile konuşmalarını kendi dilinizde duyacak ve onları anlayabileceksiniz.

İki yıl önce test edilmeye başlanan özellik, ilk başta çok az bir içerik üreticisi tarafından kullanılıyordu. Platform o zamandan bu yana geri bildirimler toplayarak, izlenmelere olan etkisini takip ederek özelliğin genel kullanıma sunulmaya değer olduğunu gördü. Platform tarafından paylaşılan istatistikler de özelliğin önemini gözler önüne serdi.

YouTube'a göre videolarına birden fazla dilde ses ekleyen içerik oluşturucularının izlenme sürelerinin yüzde 25'inden fazlası videonun ana dilinin dışındaki dilleri konuşan kişilerden geldi. Bu özelliğin ne kadar önemli olduğunu gösteren kişi ise MrBeast olarak da bilinen James Stephen "Jimmy" Donaldson oldu.

Jimmy'nin videolarını şu an Türkçe de dahil olmak üzere çok sayıda dilde izlemek mümkün. Sadece İngilizce konuşan kişilere hitap etmek yerine tüm dünya tarafından anlaşılmayı tercih etti ve sonuç olarak 52 milyon abonesi bulunuyor. Videoları ise nadiren 10 milyon görüntüleme sayısının altında kalıyor.