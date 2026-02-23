YouTube'da En Çok İzlenen Türk Kanalları Belli Oldu

YouTube gerek içerik gerek kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en popüler video platformlarının başında geliyor. Özellikle Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kullanılan bu platformda pek çok Türkçe kanal bulunuyor. BoomSocial'ın Şubat 2026 verilerine bakılacak olursa özellikle müzik ve çocuk kanallarının Türkiye'de daha çok izlendiği görülüyor.

YouTube'da En Çok İzlenen Türk Kanalları (Şubat 2026)

netd müzik: 49 milyar 937 milyon 596 bin 541 görüntüleme Sevimli Dostlar: 16 milyar 850 milyon 999 bin 775 görüntüleme Oyuncak Oynuyorum: 13 milyar 173 milyon 727 bin 426 görüntüleme Semih Varol: 11 milyar 292 milyon 380 bin 712 görüntüleme Kanal D: 10 milyar 646 milyon 264 bin 261 görüntüleme Çok Güzel Hareketler: 10 milyar 608 milyon 35 bin 420 görüntüleme Maşa ile Koca Ayı: 9 milyar 733 milyon 605 bin görüntüleme Enes Batur S: 9 milyon 721 milyon 101 bin 819 görüntüleme ATV: 9 milyar 96 milyon 623 bin 175 görüntüleme CZN Burak: 8 milyar 640 milyon 623 bin 175 görüntüleme

BoomSocial'ın Şubat 2026 verilerine göre YouTube'da en çok görüntüleme alan Türk kanallarının başında "netd müzik" geliyor. Abone sayısı açısından olmasa da izlenme sayısı bakımından zirvede konumlanan bu kanal özellikle Türk kullanıcılar tarafından şarkı dinlemek istendiğinde en çok tercih edilen kanal olarak ön plana çıkıyor.

Listenin ikinci sırasında Sevimli Dostlar kanalı geliyor. Hemen arkasında konumlanan Oyuncak Oynuyorum kanalı da Sevimli Dostlar gibi esas olarak çocuklara hitap ediyor. Genel olarak "eğlence kanalı" kategorisinde kabul edilebilecek bu iki kanal, YouTube Türkiye'deki görüntülemelerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Öyle ki ikisinin toplamı 30 milyar 24 milyon 727 bin 201 izlenmeye denk geliyor.

Semih Varol'un kanalı, YouTube Türkiye'de şu ana kadar 11 milyardan fazla görüntüleme sayısına ulaşarak listenin dördüncü sırasında yer aldı. Bunu ise Kanal D'nin resmî YouTube hesabı takip etti. Hemen arkasından da yine Kanal D'de yayınlanan bir program olan Çok Güzel Hareketler geldi. Bu iki kanalın toplam izlenme sayısı ise 20 milyarı geçiyor.

Maşa ile Koca Ayı'nın aynı isimli kanalı, listenin yedinci sırasına yerleşti. 9 milyar 713 milyon 605 bin görüntülemeye ulaşan bu kanalda dünya genelinde popüler olarak çizgi dizinin bölümleri ve eğlenceli kesitler yayınlanıyor. Yine listenin ikinci ve üçüncü sırasındaki kanallar gibi bu da özellikle çocuklar tarafından çok fazla izleniyor. Maşa ile Koca Ayı'dan sonra YouTube Türkiye'de en çok izlenen kanalları sırasıyla Enes Batur S, ATV ve CZN Burak oluşturuyor.