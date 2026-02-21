YouTube'da Saatlerce Video İzlemenize Gerek Kalmayacak

Google, yapay zeka araçlarını hız kesmeden tüm hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Bu entegrasyon sürecinin bir parçası olarak YouTube'un TV uygulamasına da yeni bir özellik getiriyor. Daha önce web sürümünde gördüğümüz (ancak Türkiye'de erişemediğimiz) yapay zekaya video hakkında soru sorma özelliği, TV uygulamasına da ekleniyor.

YouTube TV'de Video İzlemeden Sorular Cevaplanacak

Google, kendi yapay zeka destekli sohbet botu olan Gemini'ı YouTube TV uygulamasına entegre etti. Şu anda sadece 18 yaşın üzerindeki kullanıcıların erişimine açık durumda. Ayrıca İngilizce, İspanyolca, Korece, Portekizce ve Hintçe dillerini destekliyor. Temelde Gemini gibi çalışıyor ancak transkript erişimi olduğu için bağlamı yakalamakta daha hızlı.

Bu şu anlama geliyor: İçerik üreticisi, "Gemini'da görsel nasıl oluşturulur?" sorusunu yanıtlarken videonun 5. dakikasında birden ChatGPT hakkında konuşmaya başlıyor. Sorun şu ki siz daha önce ChatGPT hakkında hiçbir şey duymadınız, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu noktada yeni asistanınız yardımınıza koşuyor ve size içerik oluşturucusunun neden ChatGPT'den bahsettiğini, video ile ne alakası olduğunu hızlı bir şekilde özetlemeye başlıyor.

Kullanım amacı elbette bununla sınırlı değil. Size izlediğiniz videoya benzer videolar da önerebiliyor. Ayrıca içerikte gösterilen yemekteki malzemelerden yola çıkarak size yeni yemekler önerebiliyor. Bunları nasıl yapacağınızı öğrenmeniz için de hızlı bir tarif hazırlayabiliyor. Ayrıca bir şarkı dinlerken sözlerini yakından takip etmeniz için bunları Türkçeye çevirebiliyor ya da şarkının ne hakkında olduğunu, ne anlatmak istediğini bulabiliyor.

YouTube TV'nin Yeni Asistanı Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

YouTube TV'ye yeni entegre edilen asistan şimdilik belirli bölgelerde aktif durumda. Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak Google, özellikle son zamanlarda çeşitli hizmetlerine getirdiği yapay zeka araçlarını Türkiye'deki kullanıcıların da erişimine açmaya başladı. Dolayısıyla bu özelliğin de birkaç hafta sonra kullanıma sunulması muhtemel.