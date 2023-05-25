YouTube Hikayeler Kapatılıyor: Peki, Neden?

YouTube, son yıllarda neredeyse her sosyal medya platformunun geçirdiği dönüşüme adapte olmak için elinden geleni yapıyor. Başta YouTube Shorts olmak üzere YouTube'u video platformu olmaktan çıkarıp bir sosyal medya platformuna dönüştürecek adımlar atıldı. Ancak bazı başarısız projelerin fişi artık çekiliyor.

Instagram, TikTok ve Facebook'un vazgeçilmezlerinden olan hikayeler sistemi, artık YouTube'da yer almayacak. YouTube Stories, 26 Haziran itibarıyla kaldırılacak.

YouTube Shorts ve Topluluk Sekmesine Odaklanmak İstiyor

İlk defa 2018 yılında karşımıza çıkan YouTube Hikayeler, 1000 aboneden daha fazla aboneye sahip kanalların Instagram ve Facebook'takine benzer bir şekilde kısa hikayeler paylaşabilmesine ve aboneleriyle etkileşime girmesine yardımcı oluyordu.

Ancak yakın zamanda yükselişe geçen YouTube Shorts ve Topluluk sekmesi gibi özellikler, YouTube Hikayeler'i neredeyse tamamen işlevsiz kıldı. YouTube kullanıcıları hikayeleri takip etmezken birçok içerik üreticisi de YouTube Hikayeler'i kullanma ihtiyacı duymuyordu.

Öte yandan hem YouTube Hikayeler hem de YouTube Shorts özelliklerini kullanan içerik oluşturucuların verilerini inceleyen firma, YouTube Shorts'un çok daha fazla kullanıcıyı çektiğini saptadı.

Sonuç olarak ilgi görmeyen özelliğin getirdiği gereksiz yükten kurtulmak isteyen YouTube, hikayeler özelliğinin fişini çekti. Ayrıca geliştirilen Topluluk sekmesi de içerik üreticilerin takipçileriyle iletişim kurması için oldukça yeterli olması, YouTube'un bu kararı almasındaki başlıca nedenler arasında.

Başta YouTube Shorts olmak üzere diğer özelliklere daha fazla yoğnulaşmak isteyen firma, YouTube Hikayeler özelliğinin tamamen kaldırılması için son tarih olarak 26 Haziran'ı gösterdi.