YouTube Music'in En Sevilen Özelliği Ücretli Oluyor!

YouTube Music, en sevilen özelliklerinden birini ücretli hâle getirmeye hazırlanıyor. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan uygulama bildirimi, YouTube Music'in en sevilen özelliklerinden biri olan şarkı sözlerine yönelik sınırlama uygulanmaya başlandığını gösteriyor. Platformun belirlediği sınır aşıldığında kullanıcılar artık bu özellikten yararlanamayacak.

YouTube Music'te Şarkı Sözleri İçin Premium Gerekecek

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre YouTube Music'te şarkı sözlerine yönelik yakında bir kısıtlama getirilecek. Ücretsiz hesaplar için geçerli olacak sınırlama, şarkı sözlerini belirli bir sayının ardından artık görüntüleyememenize yol açacak.

Ekran görüntüsünde uygulamanın kullanıcılara gösterdiği bildirimde 3 şarkı sözü görüntüleme hakkının kaldığının bilgisi yer alıyor. YouTube, şarkı sözlerine yönelik uygulanan bu sınırlamanın kaldırılması içinse Premium'a geçilmesini tavsiye ediyor. Ancak şimdilik YouTube Premium almaya gerek yok, bu sınırlama sadece sınırlı sayıda kullanıcının karşısına çıkıyor.

Reddit gönderisine gelen yorumlara bakılacak olursa platformun önerisi, ücretsiz YouTube Music kullanıcıları tarafından hoş karşılanacak gibi görünmüyor. Bir kullanıcı, bunun YouTube'un atlanamayan reklamlarından farksız olduğunu dile getirirken diğer bir kullanıcı ise şarkı sözlerini arama motorundan da aratabileceğini söyledi.

YouTube Music'in şarkı sözü özelliğinin zaten düzgün bir şekilde çalışmadığını belirten bir kullanıcı da çoğu şarkıda sözlere bakamadığını ifade etti. Bütün bu yorumlardan da görülebileceği gibi, YouTube'un müzik dinleme uygulaması üzerinden daha fazla gelir elde etmek için Premium kullanmaya yönlendiren bu kısıtlamanın bir anlamının olmadığı düşünülüyor.

Bu yeni kısıtlama eğer tüm kullanıcılar için geçerli hâle getirilirse şarkı sözlerini sınırsız bir şekilde görüntülemek isteyenlerin aylık 79,99​ TL karşılığında YouTube Premium alması gerekecek. Bu abonelik hizmeti, sınırsız şarkı sözü görüntülemenin yanı sıra şu avantajları sunacak:

YouTube videolarını reklamsız izleme.

YouTube Music'teki şarkıları reklam olmadan dinleme.

YouTube Kids uygulamasını reklamsız kullanma.

İndirme ve çevrim dışı oynatma.

Arka planda oynatma.

Peki, siz YouTube Music'in yeni kısıtlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hamle, YouTube Premium aldırır mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.