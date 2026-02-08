YouTube Music'ten Can Sıkan Hamle: Sevilen Özellik Paralı Oluyor!

Google'ın popüler müzik platformu YouTube Music, ücretsiz kullanıcıların hiç hoşuna gitmeyecek yeni bir değişikliği resmen hayata geçiriyor. Aylardır süren test aşamalarının ardından platformun en sevilen özelliklerinden biri artık ücretli oluyor.

Gelen son bilgilere göre YouTube Music'in şarkı sözleri özelliği ücretsiz kullanıcılar için kısıtlanıyor. Söz konusu değişiklik dünya genelinde kademeli olarak tüm kullanıcılara yansıtılmaya başlandı. İşte detaylar!

YouTube Music Şarkı Sözleri Özelliği Ücretli Oluyor

Google, YouTube Music'te şarkı sözlerini görüntüleme özelliğini büyük ölçüde Premium aboneliğin bir parçası haline getiriyor. Eğer uygulamayı ücretsiz sürümde kullanıyorsanız "Şimdi Çalınan" ekranındaki şarkı sözü sekmesine tıkladığınızda artık tatsız bir sürprizle karşılaşacaksınız.

Sistem an itibarıyla kullanıcılara ayda yalnızca 5 adet şarkının sözlerini ücretsiz görüntüleme hakkı tanıyor. Limitiniz dolduğunda ise ekranın üst kısmında "Premium ile şarkı sözlerinin kilidini açın" uyarısı beliriyor. Uyarı ekranı ile birlikte şarkı sözlerinin sadece ilk birkaç satırı görünürken geri kalan kısım bulanıklaştırılarak okunamaz hale getiriliyor.

Google Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Google, YouTube Premium ve Music Premium aboneliklerine yönelik agresif büyüme politikasına bu yeni hamlesiyle devam ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere şirketin ana hedefi ücretsiz özellik çemberini daha da daraltarak kullanıcıları ücretli paketlere yönlendirmek.

Google tarafından hafta başında paylaşılan verilere göre, şirket YouTube Premium ve Google One dahil olmak üzere toplamda 325 milyondan fazla ücretli aboneye ulaşmış durumda. Bununla birlikte 2025 yılı itibarıyla reklamlardan ve aboneliklerden elde edilen gelirin 60 milyar doları aştığı belirtiliyor.

YouTube Music Premium Abonelik Ücretleri

Bireysel: 59.99 TL / Ay

Aile: 99.99 TL / Ay

Öğrenci: 32.99 TL / Ay

Peki siz bu kısıtlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Şarkı sözlerine erişememek sizi Premium üyeliğe geçmeye ikna eder mi? Yorumlarda tartışalım.