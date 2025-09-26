YouTube Music, Yeni Özellikleriyle Spotify'ı Unutturacak!

Google'ın popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, bünyesinde kazandığı yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimi daha üst bir seviyeye taşıyama devam ediyor. Son olarak ünlü platform için yeni yapay zeka özellikleri geliştirildiği ortaya çıktı.

Aktarılanlara göre YouTube Labs ekibi tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sunucuları, dinleyicilere favori müzikleri hakkında hikayeler, hayran bilgilerini ve eğlenceli yorumlar oluşturacak. Gelin şimdi YouTube Music'in yeni yapay zeka özelliklerine daha yakından bakalım.

YouTube Music'in Yeni Yapay Zeka Sunucuları Neler Sunacak?

Platformun konu hakkında yayınladığı blog yazısına göre yeni sanal sunucular dinleme deneyimini zenginleştirmek amacıyla sanatçılar ve şarkılar hakkında hikayeler üretebilecek. Bunun yanı sıra dinleyiciler, sanatçılar ile ilgili Google'da aratarak bulabileceği bilgileri ve ilginç yorumları da bu sunucular üzerinden kolayca keşfedebilecek.

Öte yandan buna benzer özelliklerin müzik dinleme platformları arasında bir ilk olmadığını belirtmekte fayda var. Zira Spotify da geçtiğimiz aylarda benzer bir hizmet sunan yapay zeka DJ'ini kullanıma sunmuştu.

Yeni Yapay Zeka Özellikleri Şimdiden Deneyimlenebiliyor

YouTube ayrıca, şimdilik test aşamasında olan bu yeni sunucuların şimdiden kullanıcılar tarafından deneyimlenebileceğini belirtiyor. Yapılan duyuruya göre kullanıcılar YouTube Labs üzerinden başvuru yaparak yeni yapay zeka özelliklerine erişebiliyor.

Ancak söz konusu programın yalnızca ABD'de ikamet eden YouTube Premium aboneleri için geçerli olduğunu ekleyelim. Söz konusu yapay zeka sunucularının tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala merak konusu.

Peki siz YouTube Music'in yeni yapay zeka özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.