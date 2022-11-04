YouTube Müzik, Ana Sayfa Düzenini Yeniliyor

YouTube Müzik'in Ana Sayfa sekmesi yalnızca çeşitli müzik seçeneklerinden oluşuyordu ancak uygulama şimdi öne çıkarma konusunda daha iyi bir iş çıkaran önemli bir oynatma listesi penceresini test ediyor.

Tekrar dinle ve hızlı seçimler gibi seçeneklerden oluşan ana YouTube Müzik akışı, yalnızca iki müzik kapağının sığabileceği büyük albüm kapaklı önerilerden yavaş yavaş daha düzenli bir Ana Sayfa'ya kavuşuyor.

Artık kullanıcılar sol üst köşede adının, yaratıcısının ve parça sayısının da yanında olduğu çalma listeleri düzenine sahip. Aşağıda çalma listesinden üç şarkı bulunurken, son kısımda ise çal ve çalma listesine ekle gibi kısayollar bulunuyor. Öncekine kıyasla yuvarlatılmış köşelere sahip bu albüm kapakları, düzeni de daha şık hâle getiriyor.

YouTube Müzik'e Spotify Benzeri "Yıllık Özet" Geliyor

Bu, YouTube Müzik'in yalnızca sanatçıları tanıtmak yerine bir koleksiyonda veya çalma listesinde hangi şarkıların olduğunu görmenize izin vermesini sağlıyor.

Ayrıca son olarak YouTube Müzik tıpkı Spotify gibi yıllık incelemeler hazırlamaya başlıyor. Dinleme istatistiklerinin yanı sıra şirket, 2022 Özeti için "birkaç ek sürpriz" de yaptığını belirtiyor. Veri görselleştirmeleri ve diğer grafikler, şirketin Spotify ile rekabet etmesinde önemli fayda sağlayacak.

Peki siz YouTube Müzik mi yoksa Spotify mı kullanıyorsunuz? Nedenini aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.