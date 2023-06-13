Küçük Çaplı YouTube İçerik Üreticilerine Müjde: Para Kazanma Gereksinimleri Düşürüldü!

YouTube, daha küçük takipçilere sahip içerik oluşturucular da dâhil olmak üzere daha fazla içerik oluşturucunun platformdaki varlıklarından para kazanmasına izin verecek.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, YouTube İş Ortağı Programı için uygunluk koşullarını düşürdüğünü ve ücretli sohbet, bahşiş, kanal üyelikleri ve alışveriş özellikleri de dâhil olmak üzere bir dizi para kazanma yöntemini daha küçük içerik oluşturuculara açtığını duyurdu.

Yeni uygunluk politikasına göre YPP, YouTube'un daha önce sahip olduğu sayının yarısı olan 500 aboneye ulaştıklarında içerik oluşturuculara açık olacak.

Hangi Kriterler Düşürüldü?

Keza diğer kriterler de değişiyor. Katılımcı içerik oluşturucuların 4.000 yerine 3.000 geçerli izleme saatine veya orijinal 10 milyona kıyasla 3 milyon Shorts görüntülemeye ihtiyacı olacak. Daha düşük gereksinimler başlangıçta ABD, İngiltere, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uygulanacak.

Daha küçük içerik oluşturucuların reklam gelirlerinden faydalanmak için hesaplarını büyütmeleri gerekecek. YouTube, gelir paylaşımı için mevcut YPP gereksinimlerinin devam edeceğini açıkladı.

YouTube, reklam geliri paylaşım programını içerik oluşturucuları para kazanmaya ikna etmek, özellikle de son aylarda Shorts için bir reklam geliri paylaşım programı sunarak şirketin kısa biçimli içeriğini desteklemek için kullandı.

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