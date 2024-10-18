YouTube Premium Lite Geri Dönüyor: Çok Düşük Fiyata Abonelik İmkânı!

YouTube, Premium'un daha uygun fiyatlı sürümü olan Premium Lite'ı iki yıl boyunca test ettikten sonra kullanımdan kaldırmıştı. Şirket, ucuz abonelik planını bazı ülkelerde yeniden test etmeye başlayarak şaşırtan bir kararın altına imza attı.

YouTube Premium Lite Özellikleri ve Fiyatı

Premium Lite şu anda Almanya, Avustralya ve Tayland'da test ediliyor. Bu test süreci ile birlikte yeni abonelik planının fiyatı ve özellikleri de belli oldu. Yeni abonelik her ne kadar tamamen reklamsız bir deneyim sunmasa da fiyat konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

Avustralya'da standart YouTube Premium'a abone olmak için aylık 16,99 Avustralya doları ödemek gerekiyor. Premium Lite için ise aylık 8,99 Avustralya doları fiyat etiketi belirlendi.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Premium Lite sınırlı sayıda reklam içerecek. Çoğu video reklamsız şekilde izlenebilecek ancak arama yaparken ve hizmette gezinirken çeşitli reklamlar ile karşılaşılacak. Bunun yanı sıra müzik içeriklerinde ve Shorts videolarında da reklamlar yer alacak.

Bu reklamların rahatsız etmeyecek şekilde gösterileceği belirtildi. Daha önce sunulan sürümün reklamları tamamen ortadan kaldırdığını da belirtelim.

Yeni abonelik hizmetinde ayrıca reklamsız YouTube Music, arka planda oynatma ve video indirme gibi özellikleri bulunmuyor. Premium Lite'ın tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

2021 yılında Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg ve Hollanda dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde sunulan Premium Lite 2023 yılında kaldırılmıştı. Söz konusu aboneliğin fiyatı o dönem aylık 6,99 euro'ydu.

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Premium Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni abonelik hizmetini satın almayı düşünüyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.