Oyun Şirketleri YouTube İçerik Üreticilerini Hapis Cezasıyla Tehdit Ediyor

YouTube'da retro oyun içerikleri üreten ve emülasyon cihazlarını inceleyerek etkileşim alan Francesco Salicini, YouTube'da bilinen adıyla Once Were Nerd, şu an ciddi bir inceleme altında ve hapse atılmakla tehdit ediliyor. Sebebi ise incelediği emülatörlerin ROM'lu olması.

Retro oyun camiası tahmin edilenden daha büyük. Bugünün Nintendo Switch hayranları, bu toplumun büyük bir çoğunluğunu oluştururken, eskiye veya koleksiyonculuğa ilgi duyan çoğu kimse bu dilim içine giriyor.

İşin içine resmi makamlar girmeye başlayınca hayranları Once Were Nerd kanalını korumak için harekete geçti. Büyük çoğunluk, süreci seçici ve adaletsiz bulduğunu ifade ediyor olsa da İtalya'nın dijital korsancılığa toleransı hiç olmadığından bu süreç oldukça zor geçiyor.

YouTube, Twitch ve Discord Kanalları Tehdit Altında

Salicini, hem video oyun şirketleri, hem de resmi makamlar tarafından büyük baskı görmeye başladı. Söylenenlere göre İtalya'daki yetkililer, içerik üreticisine ait tüm sosyal medya hesaplarını yok etmek istiyor. Salicini'nin Twitch, Instagram, YouTube, Facebook ve Discord'da toplulukları bulunuyor. Hatta Telegram'da bile ciddi bir kitleye sahip.

Sürecin derinleşmesinden sonra Salicini'nin emülasyon cihazları da inceleme altına alındı. Özellikle ROM yüklü olarak satılan ANBERNIC marka el konsollarına dair videolarına bakılarak bilgi toplanıyor. Söz konusu cihazların satışına engel getirildi.

Hapis Cezasından Kurtulup Yeni Kanal Açtı

İnceleme süreci, resmi makamların müdahalesiyle YouTube kanadına da bildirildi. Platform, resmi araştırma sürecini başlattı ve 200'den fazla videoyu inceleme altına aldı. Hapisle tehdit edilen İtalyan YouTuber, izleyicilerinin desteğini arkasına alarak yeni bir kanal açtı ama orada bir içerik paylaşmaktan kaçındı. 50.000'den fazla abonesi olan ana kanalı ise kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Salicini, kanalının kapatılması durumunda yeni kanaldan devam edecek.

İşin garip tarafı ise YouTube'da bu tarz içerik çeken pek çok kanal olması. Ancak bu sene çıkan Switch 2, retro oyun camiasında patlama yaratacak kadar büyük bir etkiye sahip. Oyunların pahalı olması, insanları ROM flashlamaya iten ana neden.

Switch 2 kullanıcıları, cihazlarına üçüncü parti eklentiler kurdukları anda erişimi kaybediyor ve para verdikleri ürünü kullanamıyor. Oyun şirketlerinin bu alandaki politikaları her yeni ürünle birlikte daha fazla katılaşıyor. Bu tarz içerik üreten kanalların da yakın zamanda aynı sıkıntılı sürece girme ihtimali oldukça yüksek.