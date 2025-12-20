YouTube'da Kritik Değişiklik! Bunu Yaparken İki Kez Düşüneceksiniz

Dünyanın en çok kullanılan video platformlarından biri olan YouTube, Shorts tarafını baştan aşağı değiştirecek yeni bir test sürecine girdi. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket, kullanıcılara onların ilgili alanı ile daha alakalı Shorts videoları göstermek adına dislike (beğenmedim) seçeneğinin işlevini değiştiriyor.

YouTube'da Dislike Butonunun Amacı Değişiyor

YouTube, Shorts tarafını daha kullanıcı odaklı bir yere dönüştürmek için büyük bir arayüz değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Test aşamasında olan yeni özellikle beraber kullanıcıların içeriklerle olan etkileşim biçimi tamamen değişecek. Platform, uzun zamandır ayrı seçenekler olarak sunulan dislike ile ilgilenmiyorum seçeneklerini tek bir butonda toplayacak.

Aşağı bakan baş parmak simgesi, yeni özelliğin kullanıma sunulmasının ardından her iki geri bildirimi de temsil edecek. YouTube şu anda bu özelliği sadece belirli kullanıcılarla test ettiği için bazıları iki seçeneği bir arada görürken geriye kalan kullanıcılar ise ilgilenmiyorum ile beğenmedim seçeneklerini ayrı ayrı görmeye devam ediyor.

Seçenekleri birleştirmekle sınır kalmayan video platformu, daha iyi geri bildirim toplamak adına bu işleme bir de anket dahil etti. Kullanıcılar, aşağı bakan baş parmak simgesine bastığında onlara neden bu tercihi yaptıklarının cevabı istenecek. Bu anket, isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar dilerse bunu görmezden gelmeyi seçebilecek.

Ankete katılım sağlanması hâlinde platforma doğru veri iletilmiş olacak. Algoritma, videonun kalitesiz olup olmadığını ya da kişinin ilgisini çekip çekmediğini daha iyi bir şekilde analiz edebilecek. Böylece içerik önerilerinde de kullanıcıları daha iyi yansıtan, onların doğrudan ilgi alanına giren videolara öncelik verilecek.