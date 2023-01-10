YouTube Shorts Üzerinden Para Kazanma Devri Başlıyor!

Shorts videolar için büyük hamleler ve geliştirmeler yapmak isteyen YouTube, kısa süre önce duyurulan Shorts üzerinden gelir elde edebilmenin 1 Şubat sonrasında başlayacağını onayladı.

YouTube İçerik Üreticileri kanalından yayınlanan videoda duyurulan YouTube İş Ortağı Programı için yeni sözleşme bu haftadan itibaren sunulacak. İş Ortağı Programı üzerinden kazanç elde etmek isteyen tüm içerik üreticilerinin yeni sözleşmeyi kabul etmesi zorunlu tutuluyor. Aynı zamanda ilerleyen süreçte de para kazanmaya devam edebilmek adına 10 Temmuz 2023'e kadar sözleşmenin imzalanması şartı bulunuyor.

YouTube Short ile Kazanç Sağlayabilirsiniz

YouTube yeni sözleşmeye, içerik oluşturucularının nasıl para kazandıkları konusunda daha çok esneklik sunacağı "Modüller"i de ekledi. Tüm üreticilerin içerik politikaları gibi noktaları içeren "Temel Koşulları" imzalaması gerekecek. Bunun haricinde YouTube ürünlerde uzun süreli veya canlı akış içeriğiyle ilgili olan "İzlenme Sayfasından Para Kazanma Modülü" de sunulacak.

Bu modüle kaydolarak içerik oluşturucuları YouTube web veya mobilde izlenen videolardan ve üçüncü taraf sitelerden gelen izleyiciler üzerinden para kazanabilecek. En önemli eklenti ise YouTube'daki kısa video içeriklerinden para kazanmaya odaklı "YouTube Shorts Para Kazanma Modülü". Shorts üzerinden elde edilen gelirler reklam veya YouTube Premium üzerinden elde edilir.

1 Şubat 2023'te başlayacak olan sistem, içerik üreticilerinin sözleşmeyi imzalaması sonrasında aktif hale gelecek. Konuya ilişkin YouTube destek sayfasından gelen açıklama: