YouTube'da İçerik Üretmek İstiyorsanız Artık Tam Zamanı!

YouTube, içerik üreticilerinin kanallarını daha iyi yönetebilmesini ve içerik kalitelerini artırmasını sağlayan YouTube Studio platformu için devrim niteliğindeki yeniliklerini duyurdu. 30 milyondan fazla içerik üreticisinin kullandığı platforma artık yapay zeka gücünü arkasına alan çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor.

YouTube Studio'ya Gelen Yenilikler Neler Sunuyor?

Şirketin tanıttığı yenilikler arasında, yapay zeka destekli bir asistan, başlık ve küçük resim testi, otomatik dublajda dudak senkronizasyonu ve 'yüz tanıma' teknolojisi gibi önemli araçlar yer alıyor. Gelin, şimdi YouTube Studio'nun yeni özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Yüz Tanıma Teknolojisi Odaklı Kimlik Koruması

YouTube'un düzenlediği lansmanda en çok dikkat çeken özelliklerden biri olan yüz tanıma teknolojisi, YouTube İş Ortağı Programı'na dahil olan tüm içerik üreticilerinin hizmetine sunuldu.

İlk olarak 2024'te duyurulan ve Mr. Beast gibi popüler isimlerle test edilen bu özellik, üreticilerin kendi yüzlerinin izinsiz kullanıldığı videoları tespit etmelerine olanak tanıyor. İçerik üreticileri bu teknoloji sayesinde bu tür videoların kolayca kaldırılmasını sağlıyor.

Ask Studio: Yapay Zeka Destekli Kanal Asistanı

YouTube Studio'ya eklenen Ask Studio isimli yeni yapay zeka aracı, tıpkı bir kanal asistanı gibi çalışarak üreticilerin sorularına anında cevap verebiliyor. Kullanıcılar bu araç sayesinde son videolarının performansını veya izleyici yorumlarını analiz edebiliyor.

Yenilenen İlham Sekmesi

İlk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan ilham sekmesi de platforma gelen yeni özelliklerle birlikte yeniden dizayn edildi. Yapay zeka teknolojisinden güç alan ve içerik üreticilerine yeni video fikirleri sunan İlham Sekmesi, artık her kanalın kitlesine özel olarak belirlenen konu önerileri sunabiliyor.

Kullanıcıların yaptığı her bir yapay zeka sorgusuna artık dokuz farklı yanıt verecek şekilde genişletilen bu araç, aynı zamanda kullanıcıları bilinçlendirmek amacıyla bu önerilerin neden yapıldığını izleyici davranışlarına dayalı olarak açıklıyor.

Başlık ve Küçük Resim Testi

YouTube, içerik üreticilerine videoları için üç farklı başlık ve küçük resmi test etme imkanı sunan A/B testi özelliğini genişletti. 2023'ten bu yana YouTube Studio'daki bazı seçili kullanıcılar tarafından 15 milyondan fazla kez kullanılan bu araç artık tüm içerik üreticilerinin beğenisine sunuldu.

Gerçekçi Dublaj Teknolojisi

Şirket, yeni özelliklerle birlikte YouTube Studio'nun otomatik dublaj özelliğini daha gerçekçi hale getirmek için dudak senkronizasyonu teknolojisini test etmeye başladığını açıkladı. Şu anda 20 farklı dili destekleyen dublaj özelliği, yakında dudak hareketlerini konuşulan dile uyumlu hale getirerek izleyici deneyimini daha üst seviyeye taşıyacak.

Ortak Video Çalışmaları

İçerik üreticileri, platforma eklenen bu özellik sayesinde en fazla beş kanal olmak üzere birden fazla kişiyle YouTube Studo üzerinden video hazırlayabilecek. Ortak olarak yayınlanan bu videolar, tüm katılımcıların izleyicilerine gösterilerek erişim ve etkileşim oranını artıracak. Ancak videodan elde edilen gelir sadece videoyu yükleyen kanala aktarılacak.

Peki siz YouTube Studio'nun yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi yenilikler içerik üreticileri için daha kullanışlı olabilir? Yorumlarda buluşalım.