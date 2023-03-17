Bir Zam da YouTube TV'den: Abonelik Fiyatları Zamlandı

YouTube TV, birkaç yıldan uzun bir süredir abonelik fiyatlarını artırmayan son yayın hizmetlerinden biri olduğu için beklenen zammın gerçekleşmesi kaçınılmazdı. Disney+, HBO ve diğer birçok benzer hizmet YouTube TV'nin son zammından bu yana birçok kez fiyatları yükseltti ve muhtemelen birkaç yıl içinde bunu tekrar yapacaklar.

YouTube TV, Twitter üzerinden yaptığı kısa bir duyuruda aylık abonelik fiyatlarını 8 dolarlık bir artışla aylık 64.99 dolardan 72.99 dolara çıkaracağını doğruladı. Hizmetin 2017'de aylık 35 dolardan başladığı düşünüldüğünde, bu yıllar içinde oldukça büyük bir zam.

Aylık Abonelik Fiyatına 8 Dolar Zam

YouTube TV'nin savunmasına göre aylık ücretler yaklaşık 3 yıldır artırılmadı. Şirketin konuya dair açıklaması ise "İçerik maliyetleri arttıkça ve hizmet kalitemize yatırım yapmaya devam ettikçe, size mümkün olan en iyi TV hizmetini sunmak için aylık maliyeti ayarlayacağız." şeklinde oldu.

Fiyat artışı yeni aboneler için hemen yürürlüğe girecek ancak mevcut YouTube TV aboneleri fiyat değişikliğini 18 Nisan'dan itibaren görecekler. YouTube TV, son aylık maliyet artışının etkilerini nispeten azaltmak için 4K Plus eklentisinin fiyatını aylık 19.99 dolardan 9.99 dolara indirdiğini de duyurdu.

YouTube TV, sunduğu hizmetlere sık sık yeni kanallar ekliyor. Şirketin en büyük anlaşmalarından biri yılda yaklaşık 2 milyar dolar ödediği bildirilen NFL Sunday Ticket'ın haklarını satın almaktı. Fiyat artışının bu özel anlaşmadan büyük ölçüde etkilendiği düşünülse de YouTube TV bu söylentileri yalanladı.