Yüz Yüze Eğitim Tarihi Değişti: MEB'den Yeni Açıklama

Yüz yüze eğitim tarihi değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim tarihi açıklamasında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeninden başlıyor. Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılış tarihini değiştirdi.

Yüz Yüze Eğitim Tarihi Nedir?

MEB okulların açılış tarihini 1 Mart 2021 olarak açıklamıştı ancak son yapılan açıklama ile bu tarih değiştirildi. MEB yaptığı yeni açıklamada "Resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." cümlelerine yer verdi.

Yüz Yüze Eğitim Tarihi Neden Değişti?

MEB açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır."

Sizler okullarda yüz yüze eğitimin başlıyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce okullar açılmalı mı? Bu konudaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

İstanbul ve Ankara Valiliği de okulların açılış tarihi hakkında bir açıklama yapmıştı.

MEB açıklaması öncesinde İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar söylenmişti: