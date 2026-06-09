120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! MediaTek İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yen ibir model daha katıldı. Infinix, Smart 20'yi Hindistan'da satışa sundu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, donanımı zorlamayan oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. 4 GB RAM'e sahip telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Infinix Smart 20'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G81 Ultimate

Helio G81 Ultimate RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 8 MP ve yardımcı sensör

8 MP ve yardımcı sensör Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Infinix Smart 20'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Infinix Smart 10'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Infinix Smart 20'nin İşlemcisi Nasıl?

Smart 20 gücünü Helio G81 Ultimate işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 37 FPS, MOBA türündeki popüler mobil oyun Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 57 FPS'te, FPS türündeki Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 35 FPS'te çalıştırıyor.

Helio G81 Ultimate, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek perofrmans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Infinix Smart 20'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Smart 10'da 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Infinix Smart 20'nin Bataryası Kaç mAh?

Infinix'in yeni telefonu, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapaste, standart kullanımda cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacaktır ancak yoğun kullanımda telefonu gün içinde birden fazla şarj etmek gerekebilir. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Smart 10'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Infinix Smart 20 Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Infinix Smart 20'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Infinix Smart 20'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Infinix Smart 20'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 64 GB Depolama: 12.499 rupi (6 bin TL)

12.499 rupi (6 bin TL) 4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 13.999 rupi (6.756 TL)

Infinix Smart 20 için 12 bin 499 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 6 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin 500 TL civarında olabilir. Infinix Smart 20'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. 5.200 mAh için 15W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları çalıştırabileceğini söyleyebilirim.