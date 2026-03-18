50 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Düşük Gecikme Modu ve Dahası

Zebronics, yeni bütçe dostu kulak üstü kulaklığı Zeb Duke Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Hem günlük müzik dinleme gibi aktiviteler hem oyun oynamak için ideal özelliklerle birlikte gelen cihaz, hızlı şarj, düşük gecikme modu ve çok daha fazlası ile ön plana çıkıyor.

Zebronics Zeb Duke Pro'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 50 saate kadar

Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi

Düşük Gecikme Modu: Mevcut

Aynı Anda İki Cihaza Bağlanma Desteği: Mevcut

Sürücü: 40 mm titanyum sürücüler

Renk Seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Zebronics Zeb Duke Pro'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Zebronics Zeb Duke Pro, tek şarjla 50 saate kadar pil ömrü sunuyor. Öte yandan yalnızca 10 dakika şarj ederek 5 saat boyunca kullanma imkânı elde edebiliyorsunuz. Cihazını geceden şarj etme gibi alışkanlığı olmayıp sabah da evden çıkmadan önce çok fazla zaman bulamayanlar açısından ciddi bir avantaj sunduğu söylenebilir.

Zebronics Zeb Duke Pro ile Nasıl Bir Ses Kalitesi Elde Ediliyor?

Cihaz, 40 mm titanyum sürücülerle birlikte geliyor. Daha dayanıklı bir malzeme tercih edilmesi sayesinde yüksek frekanslara çıkıldığında yaşanabilen bozulmaların da önüne geçebiliyor, daha doğal sesler elde etmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca sürücü için daha hızlı hareket imkânı sağladığı için dinlediğiniz şarkılardaki enstrümanlar da birbirine karışmıyor.

Cihaz ayrıca üç farklı ekolayzer modu ile birlikte geliyor. Standart modda dengeli bir ses elde ederken "sound monster" modunda baslara daha çok öncelik veriliyor. "Vocal enhancer" modu ise özellikle sesli görüşmeler gerçekleştirirken veya sesli içerikler dinlerken seslerin daha çok ön plana çıkmasını sağlıyor.

Zebronics Zeb Duke Pro, Oyun İçin Neler Sunuyor?

Kulaklık, oyunlar için düşük gecikme modu sunuyor. Bu özellik sayesinde Counter-Strike 2 gibi ayak seslerinin kritik öneme sahip olduğu oyunlarda önemli bir dezavantajı ortadan kaldırıyor. Öte yandan bu sadece oyunlar için değil, film ve dizi izlerken de ses ve görüntü arasında uyumsuzluk olmamasını sağlayarak da önemli bir avantaj sunuyor.

Zebronics Zeb Duke Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Zebronics, Hindistan odaklı bir marka olduğu için kulaklığın yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Her ne kadar Türkiye'de resmî distribütörü olmasa bile ilerleyen aylarda ithalatçı garantili olarak satışa sunulursa Türkiye'deki kullanıcılar da doğrudan satın alma imkânı elde edebilir. Elbette ki şimdiye kadar bunun olacağına dair önemli bir gelişme yaşanmadı. Yani bu ihtimalin de şimdilik düşük olduğunu söylemek mümkün.

Zebronics Zeb Duke Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Zebronics Zeb Duke Pro için 1.599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 762 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu üzerine hiçbir ekleme yapılmayan bir fiyat etiketi. Türkiye'de satışa sunulsaydı başlangıç fiyatının vergiler ve diğer ek maliyetler dolayısıyla 950-1000 TL'yi bulması muhtemeldi.

Editörün Yorumu

Zebronics Zeb Duke Pro'nun tasarımını oldukça beğendim. Sade ama bir o kadar da şık bir görünüm sağlıyor. Bu, kulaklığı dışarıda kullanacak olanların en çok dikkat ettiği noktalardan biri ve marka da bu kriterleri karşılıyor gibi görünüyor. Öte yandan pil ömrü ve ses kalitesi açısından da yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum.