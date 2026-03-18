Mustang Temalı Kulaklık Tanıtıldı! 60 Saat Pil Ömrü Sunuyor

GoBoult, Ford Mustang ile olan iş birliği kapsamında yeni cihazlar tanıtmaya devam ediyor. Geçen ayın sonlarına doğru Mustang Racer akıllı saatini piyasaya süren marka, şimdi de yine aynı otomobil temasına sahip GoBoult Mustang Sprint kulaklıklarının tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni kulaklık, uzun pil ömrü ve dahasını sunuyor.

GoBoult Mustang Sprint'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Mustang Sprint'ten ilham alınarak tasarlanan kulaklık, karbon fiber kaplama detayları ile ön plana çıkıyor. Cihazın üzerinde Mustang'in DRL farlarını anımsatan LED ışıklarla birlikte geliyor. Cihaz, sarı (turbo yellow), yeşil (nitro green) ve kırmızı (blaze red) olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Böylece hemen hemen her tarza hitap edecek hâle geliyor.

GoBoult Mustang Sprint'in Özellikleri Neler?

Sürücü: Bas güçlendirmeli 13 mm sürücüler

Bas güçlendirmeli 13 mm sürücüler Pil Ömrü: Toplamda 60 saate kadar

Toplamda 60 saate kadar Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 32dB'e kadar

32dB'e kadar Çevresel Gürültü Önleme (ENC): Mevcut

Mevcut Dayanıklılık: IPX5 sertifikası (Ter ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IPX5 sertifikası (Ter ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Diğer Özellikler: Yapay zeka destekli sesli asistan, aynı anda iki cihaza bağlanma

GoBoult Mustang Sprint Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

13 mm'lik sürücülerle birlikte gelmesi, havanın daha güçlü bir şekilde itileceği anlamına geliyor. Daha güçlü baslar elde etmenize imkân tanıyan bu sürücüler sayesinde şarkılardaki basları çok daha detaylı şekilde hissedebiliyorsunuz. Öte yandan GoBoult AMP uygulaması üzerinden ekolayzer ayarları yaparak daha kişiselleştirilmiş bir ses deneyimine sahip olabiliyorsunuz.

GoBoult Mustang Sprint'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklığın öne çıktığı noktalardan biri, şarj kutusuyla birlikte 60 saate kadar pil ömrü sunması. Elbette ki yüksek ses seviyesi ve ANC etkinleştirilmesi gibi durumların toplam kullanım süresi üzerinde önemli bir etkisi olacaktır ancak standart kullanımlar için epey uzun bir süre şarj etmeden kullanılabileceği söylenebilir.

GoBoult Mustang Sprint, Gürültü Engelliyor mu?

Gürültü engelleme konusunda çok üst seviye bir deneyim beklememek gerekiyor. Öyle ki sadece 32 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme desteği sunuyor. Bu da daha düşük ses seviyelerinde işe yarayan bir kulaklık olduğu anlamına geliyor. Klima, puan ve benzeri sesler için ideal bir performans sağlayabilir fakat yoğun gürültülü bir ortamda tüm sesi bastırması beklenemez.

GoBoult Mustang Sprint, Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX5 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani hafif su gördüğünde endişelenmeye gerek yok ama yoğun su basıncına maruz kalmamasına dikkat etmekte fayda var. Bu kulaklık ile havuza girmekten kesinlikle uzak durulması gerekiyor.

GoBoult Mustang Sprint Türkiye'de Satılacak mı?

GoBoult, Hindistan merkezli bir marka olduğu için yakın zamanda kulaklığın Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Elbette ki burada bir parantez açmak gerekiyor. Marka, 2025 yılının Ağustos ayında yeniden markalama yoluna giderek stratejisinde büyük bir değişikliğin sinyallerini verdi. Şirket, 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarlara da açılmayı planlıyor. Eğer bu durum gerçekleşirse GoBoult'un ürünlerini Türkiye'de de görmeye başlayabiliriz.

GoBoult Mustang Sprint'in Fiyatı Ne Kadar?

GoBoult Mustang Sprint için 1.799 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 858 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulan bir kulaklık olsaydı vergi ve diğer ek maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatının 1.300 TL'yi bulması muhtemeldi. Her iki şekilde de uygun fiyata sahip kulaklıklar arasında konumlanacaktı.

Editörün Yorumu

GoBoult'un Mustang Racer akıllı saatini çok beğenmiştim. Yeni kulaklığı da Mustang Sprint'e dayanması dolayısıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Orta segment bir bütçe dostu kulaklık olduğu için amiral gemisi düzeyinde performans beklememiz gerekiyor ama sahip olduğu bu özellikler de detaylara çok önem vermeyen, sık sık kulaklık kullanmayanlar için ideal görünüyor.