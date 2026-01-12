Sesli Asistana Sahip Araç Tanıtıldı! Tesla'ya Rakip Olacak

Mazda, en yeni elektrikli otomobili CX-6e'yi tanıttı. İlk olarak Çin'de EZ-60 adıyla sunulan bu model, Brüksel Otomobil Fuarı'nda Avrupa versiyonu ile gün yüzüne çıktı. Konfor öncelikli bir yaklaşımla tasarlanan yeni otomobilin önünde özellikle Tesla Model Y ve Audi Q4 e-tron gibi rakipler bulunuyor.

Mazda CX-6e Özellikleri

Mazda CX-6e, Çinli ortağı Changna Automobile ile iş birliği içinde geliştirildi ve Changna Deepal S07 altyapısının üzerine inşa edildi ancak Çin versiyonunun üzerine markanın kendi dokunuşlarının da eklendiği görülüyor. Bunların başında ise boydan boya uzanan LED aydınlatma sistemi geliyor. Arka taraf ise aracın CX-60 ve CX-90 gibi büyük SUV modellerini anımsatıyor.

Avrupa pazarına özel olarak elden geçirilen bu otomobil, 78 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryaya sahip. WLTP verilerine göre araç 484 kilometre menzil sunuyor. Bu da oldukça uzun yol yapabileceği anlamına geliyor. 0'dan 100 km/sa hıza ise 7,9 saniyede ulaşıyor. Araçla ulaşılabilecek en yüksek hızın ise maksimum 185 km/sa olduğu belirtildi.

195 kW kapasiteye sahip bu otomobil, yüzde 10 seviyesinden yüzde 80 seviyesine yalnızca 24 dakikada ulaşarak bekleme süresini büyük ölçüde azaltıyor. Ev şarjları için 11 kW desteğinin olduğunu da ayrıca belirtelim. Elektrik motoru ise 255 beygir (190 kW) güç ve 290 Nm tork üretiyor.

Bu aracın iç kısmı, onu son derece konforlu hâle getiren özelliklerle donatıldı. 26 inçlik dev ekran hem sürücülere yardımcı olacak hem yolcular için eğlenceli sistemi olarak kullanılacak şekilde ikiye bölünerek kullanılabiliyor. Ayrıca dokuz dili destekleyen yapay zeka destekli bir sesli asıstanı mevcut. El hareketleriyle navigasyon kontrolü de sağlıyor.