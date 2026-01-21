Uygun Fiyatlı Togg T6'nın Satış Tarihi Belli Oldu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, son günlerde yeni modelleriyle gündemden düşmüyor. Bu kapsamda hafif ticari modelinin de piyasaya sürüleceğini duyuran marka bunlara ek olarak uygun fiyatlı bir binek otomobilin de hazırlık aşamasında olduğu bildirdi. Peki yeni uygun fiyatlı Togg T6 ne zaman piyasaya çıkacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T6 Ne Zaman Çıkacak? İşte Satış Tarihi!

Togg'un en önemli tedarikçileri arasında yer alan Tosyalı Holding'in ve Togg'un Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı, markanın gelecek vizyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Togg'un merakla beklenen uygun fiyatlı yeni modeliyle ilgili açıklamalarda bulunan Tosyalı yeni T6'nın da piyasaya çıkış tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Togg 2025 yılını yaklaşık 40 bin adetlik üretimle tamamladı. Bugün itibari ile Türkiye yollarındaki toplam Togg sayısının da 100 bin adedi aştığı ifade edilirken bu rakam markanın kısa sürede Türkiye pazarında lider konuma ulaştığını göstermekte.

Mevcut ürün gamında yer alan modellere baktığımızda ise bizi karşılayan T10X ve T10F modelleri Togg’un satışlarının temelini oluşturuyor. Özellikle fastback gövde tipine sahip T10F yalnızca yılın son çeyreğinde yakaladığı 11 bin 437 adetlik satış ile Türk elektrikli otomobil pazarında dikkat çekici bir konuma ulaştı.

Bu performans, T10F’i 2025 yılında Türkiye’nin en çok satan elektrikli modellerinden biri haline getirdi. 2026 yılı için ise T10F’in çok daha güçlü bir satış grafiği çizmesi bekleniyor. Buna ek olarak markanın ulaşılabilir yeni modeli T6 içinse 2027 yılı işaret edildi.

Daha öncesinde markanın yeni modeli için T8 ismi kullanılırken Tosyalı yaptığı açıklamada T6 ismini kullandı. Bu noktada markanın yaptığı isim tescillerine bakıldığında yeni modelin ismiyle ilgili 2 farklı seçeneğin değerlendirildiği düşünülüyor. T6 modelinin 2026 yılı sonlarında tanıtılması ve 2027 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Markanın 2026 hedeflerine bakıldığındaysa üretim kapasitesinin yıllık 60 bin otomobile çıkarılması ve 2027 yılında ise bu sayının 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Bu da beraberinde iç pazar ve dış pazar satışlarında da orantılı bir büyümenin beklendiğini bizlere gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...