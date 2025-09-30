Çinli Rolls Royce: Zeekr 9 X Satışa Sunuldu!

Çin otomotiv endüstrisi her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Sektör emekleme döneminde giriş segmenti otomobillerle rekabete girerken artık Rolls Royce ile rekabet edebilecek ultra lüks modellere yönelmiş durumda. Tasarımı ve özellikleriyle Rolls Royce ile rekabet edecek olan Zeekr 9 X ve detayları haberimizde...

Zeekr 9X: Lüks SUV Dünyasında Yeni Bir Devrim Başladı!

Çin merkezli otomobil üreticisi Zeekr, lüks segmentte dengeleri değiştirecek yeni modelini tanıttı. Şirketin şimdiye kadar yalnızca elektrikli otomobilleriyle bilinen ürün gamına bu kez şarj edilebilir hibrit motorlu bir seçenek eklendi. Yeni Zeekr 9X markanın amiral gemisi SUV modeli olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Zeekr 9X, Rolls-Royce Cullinan ve Range Rover gibi lüks SUV devleriyle doğrudan rekabet edecek. Çin’de satışa sunulan modelin fiyatı 465 bin 900 yuan’dan (yaklaşık 65 bin 440 dolar) başlıyor ve 599 bin 900 yuan’a (yaklaşık 84 bin 260 dolar) kadar çıkıyor. Tanıtımın ardından yalnızca 13 dakika içinde 10 binden fazla sipariş alınması aracın pazarda gördüğü ilgiyi açıkça gösteriyor.

En güçlü versiyonunda 2.0 litrelik turbo benzinli motor ve üç elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem tam 1381 beygir güç üreterek 0’dan 100 km/s hızlanmayı yalnızca 3.1 saniyede tamamlıyor. Azami hız ise 240 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın üst paketinde 70 kWh batarya yer alıyor. Bu sayede yalnızca elektrik modunda 355 km menzil elde edilebiliyor.

Hibrit modda toplam menzil 1165 km’ye kadar çıkarken, orta donanım seviyesinde ise 1250 km’ye ulaşan konfigürasyon öne çıkıyor. Zeekr 9X çift odacıklı havalı süspansiyon, adaptif amortisör sistemi ve aktif viraj denge teknolojisiyle konforu ön planda tutuyor.

Nvidia Drive Thor çipinden güç alan G-Pilot H9 sürücü destek asistanı da modelin dikkat çeken özelliklerinden biri. Araç ayrıca Seviye 3 otonom sürüş için gerekli donanımları taşısa da Çin’de şu an yalnızca Seviye 2’ye izin veriliyor.

İç mekânda ise teknoloji ve lüks bir arada sunuluyor. Önde 13 inç oval gösterge paneli ve iki adet 16 inç ekran bulunurken, 47 inçlik artırılmış gerçeklik özellikli head-up display sürücüye eşlik ediyor. İkinci sırada "sıfır yerçekimi" koltuklar, arka yolcular için tavandan açılan 17 inç ekran ve entegre buzdolabı öne çıkan detaylar arasında. Bagaj hacmi 470 litre olan araçta koltuklar yatırıldığında bu kapasite 2 bin 148 litreye kadar genişliyor.

Peki siz Zeekr 9X hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tercih yapacak olsaydınız Rolls Royce satın almak yerine Zeekr 9X alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım...