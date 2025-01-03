Zembilli Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Zembilli yeni bölüm ne zaman? ATV'nin yeni dizisi Zembilli hangi gün yayınlanıyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
ATV'nin yeni dizisi Zembilli izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Zembilli yeni bölüm ne zaman? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Zembilli Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
Zembilli dizisinin 1. bölümü 3 Ocak 2025 itibarıyla izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ikinci bölümü 10 Ocak, üçüncü bölümü ise 17 Ocak'ta yayınlanacak. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Zembilli 1. bölüm tarihi: 3 Ocak 2025
- Zembilli 2. bölüm tarihi: 10 Ocak 2025
- Zembilli 3. bölüm tarihi: 17 Ocak 2025
- Zembilli 4. bölüm tarihi: 24 Ocak 2025
- Zembilli 5. bölüm tarihi: 31 Ocak 2025
- Zembilli 6. bölüm tarihi: 7 Şubat 2025
- Zembilli 7. bölüm tarihi: 14 Şubat 2025
- Zembilli 8. bölüm tarihi: 21 Şubat 2025
- Zembilli 9. bölüm tarihi: 28 Şubat 2025
- Zembilli 10. bölüm tarihi: 7 Mart 2025
- Zembilli 11. bölüm tarihi: 14 Mart 2025
- Zembilli 12. bölüm tarihi: 21 Mart 2025
- Zembilli 13. bölüm tarihi: 28 Mart 2025
- Zembilli 14. bölüm tarihi: 4 Nisan 2025
- Zembilli 15. bölüm tarihi: 11 Nisan 2025
Zembilli Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?
Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli dizisi cuma günleri yayınlanacak.
Zembilli Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren, senaristliğini ise Fatih Özcan'ın yaptığı Zembilli dizisi ATV kanalında yayınlanacak. Dizinin bölümleri YouTube veya ATV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar ister akıllı televizyondan üzerinden izlenebilecek.
Zembilli Dizisi 1. Bölüm İlk Sahne
Zembilli Dizisi Konusu
ATV'nin yeni dizisi, Zembilli kasabasında yaşamını sürdüren insanların hikâyesine odaklanıyor. Dizinin ilk bölümünde askerlik izni alan Murad, âşık olduğu Esma ile sözlenmek ister ancak Esma'nın babasının bir şartı vardır.
Gassal Dizisi 2. Sezon Ne Zaman?
Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Gassal dizisi yeni sezon tarihi!
Zembilli Dizisi Oyuncuları
- Sude Zülal Güler
- Emre Dinler
- Damlasu İkizoğlu
- Atakan Hoşgören
- Yalçın Hafızoğlu
- Özgür Cem Tuğluk
- Melisa Bostancıoğlu
- Dilaray Yeşilyaprak
- Aykut Yılmaz
- Murat Akkoyunlu
- Ruhi Sarı
- Murat Kılıç
- Kadim Yaşar
- Hilmi Özçelik
- Elif Çakman
En İyi Gassal Benzeri Diziler
Gassal benzeri diziler arıyor ve aradığınızı bir türlü bulamıyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var. İşte internete damga vuran en iyi yerli diziler.
ATV'nin yeni dizisi Zembilli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.