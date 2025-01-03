Zembilli Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

ATV'nin yeni dizisi Zembilli izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Zembilli yeni bölüm ne zaman? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Zembilli Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Zembilli dizisinin 1. bölümü 3 Ocak 2025 itibarıyla izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ikinci bölümü 10 Ocak, üçüncü bölümü ise 17 Ocak'ta yayınlanacak. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Zembilli 1. bölüm tarihi: 3 Ocak 2025

3 Ocak 2025 Zembilli 2. bölüm tarihi: 10 Ocak 2025

10 Ocak 2025 Zembilli 3. bölüm tarihi: 17 Ocak 2025

17 Ocak 2025 Zembilli 4. bölüm tarihi: 24 Ocak 2025

24 Ocak 2025 Zembilli 5. bölüm tarihi: 31 Ocak 2025

31 Ocak 2025 Zembilli 6. bölüm tarihi: 7 Şubat 2025

7 Şubat 2025 Zembilli 7. bölüm tarihi: 14 Şubat 2025

14 Şubat 2025 Zembilli 8. bölüm tarihi: 21 Şubat 2025

21 Şubat 2025 Zembilli 9. bölüm tarihi: 28 Şubat 2025

28 Şubat 2025 Zembilli 10. bölüm tarihi: 7 Mart 2025

7 Mart 2025 Zembilli 11. bölüm tarihi: 14 Mart 2025

14 Mart 2025 Zembilli 12. bölüm tarihi: 21 Mart 2025

21 Mart 2025 Zembilli 13. bölüm tarihi: 28 Mart 2025

28 Mart 2025 Zembilli 14. bölüm tarihi: 4 Nisan 2025

4 Nisan 2025 Zembilli 15. bölüm tarihi: 11 Nisan 2025

Zembilli Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli dizisi cuma günleri yayınlanacak.

Zembilli Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren, senaristliğini ise Fatih Özcan'ın yaptığı Zembilli dizisi ATV kanalında yayınlanacak. Dizinin bölümleri YouTube veya ATV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar ister akıllı televizyondan üzerinden izlenebilecek.

Zembilli Dizisi 1. Bölüm İlk Sahne

Zembilli Dizisi Konusu

ATV'nin yeni dizisi, Zembilli kasabasında yaşamını sürdüren insanların hikâyesine odaklanıyor. Dizinin ilk bölümünde askerlik izni alan Murad, âşık olduğu Esma ile sözlenmek ister ancak Esma'nın babasının bir şartı vardır.

Zembilli Dizisi Oyuncuları

Sude Zülal Güler

Emre Dinler

Damlasu İkizoğlu

Atakan Hoşgören

Yalçın Hafızoğlu

Özgür Cem Tuğluk

Melisa Bostancıoğlu

Dilaray Yeşilyaprak

Aykut Yılmaz

Murat Akkoyunlu

Ruhi Sarı

Murat Kılıç

Kadim Yaşar

Hilmi Özçelik

Elif Çakman

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